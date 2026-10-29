Снайдер надделя над Садулаев в зрелищен дуел в Астана

Най-очакваният сблъсък на Световното първенство по борба за мъже и жени през 2026 година в Астана, Казахстан, се състоя още на четвъртфиналите в четвъртък сутрин. В титанична битка между олимпийски и световни шампиони американецът Кайл Снайдер победи Абдулрашид Садулаев по критерии при равен резултат.

Снайдер изоставаше с 1:4 във втората част на срещата в категория до 97 кг свободен стил, но демонстрира изключителна воля. В последната минута той реализира успешна атака за две точки и изтласкване извън очертанията на тепиха. Дългогодишните съперници, които имат общо 3 олимпийски златни медала и 10 световни титли, се изправиха за пети път един срещу друг на голямата сцена от 2017 година насам (без да се брои служебната победа заради контузия на Садулаев през 2023 г.). Балансът между тях вече е 3:2 в полза на състезателя от Русия.

На полуфиналите Снайдер ще премери сили с двукратния участник на олимпийски игри Збигнев Барановски от Полша, който се намира в отлична форма. Американецът води с 3:0 победи в преките им срещи, включително с успех с 5:0 на четвъртфиналите на миналогодишния шампионат на планетата.

Освен ключовия мач в категория до 97 кг, отборът на САЩ записа перфектна серия с десет победи от десет срещи. Четирима американски борци се класираха за полуфиналите, а още една състезателка си осигури участие в директния спор за бронзовото отличие.

При мъжете в свободния стил до полуфиналите стигна и действащият световен шампион за младежи до 20 години Бо Басет в категория до 65 кг. След като започна деня с победа с туш и технически туш, Басет сътвори невероятен обрат срещу световния първенец от 2021 година Абасгаджи Магомедов от Русия. Губейки с 3:12 само две минути и половина преди края, младият американец предприе безмилостна серия от атаки и грабна драматичен успех с 14:13. За място на финала той ще се бори срещу бронзовия медалист от Мондиал 2024 Абдулмажид Кудиев от Таджикистан.

Програмата продължава в 16:30 часа местно време с полуфиналите в категориите до 55 и 59 кг при жените и 65 и 97 кг при мъжете, последвани от финалите при 53, 62, 68 и 72 кг при жените от 18:00 часа.

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