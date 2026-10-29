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Шамил Мамедов се класира на полуфинал в Астана

  • 29 окт 2026 | 12:07
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Шамил Мамедов се класира на полуфинал в Астана

Българският национал Шамил Мамедов се класира на полуфиналите на категория до 65 кг свободен стил от Световното първенство по борба в Астана, а Ахмед Магамаев бе елиминиран на 97 кг.

Мамедов проведе отличен четвъртфинал срещу двукратния шампион на Азия Таирбек Улу (Киргизстан). Той спечели два пъти по две точки през първата част и започна втората с изнасяне на съперника извън кръга за още една. Българският национал добави още една точка по идентичен начин минута преди края и спечели с 6:0, за да запише третата си победа на турнира в Астана.

В битка за място на финала Мамедов ще се изправи срещу европейския шампион от 2023 г. Вазген Теванян (Армения).

Ахмед Магамаев отпадна в категория до 97 кг свободен стил, след като отстъпи с 4:5 срещу Гиви Мачарашвили (Грузия) в оспорвана схватка от осминафиналите. Още в следващия си двубой грузинецът загуби срещу Збигнев Барановски (Полша) и така българският национал бе елиминиран.

Днес след 15:00 часа българско време Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите. В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг).

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