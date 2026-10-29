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Полша осъди остро решението Русия да приеме Световното по вдигане на тежести през 2030 г.

  • 29 окт 2026 | 12:23
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Полша осъди остро решението Русия да приеме Световното по вдигане на тежести през 2030 г.

Министърът на спорта на Полша Якуб Рутницки осъди категорично решението Русия да получи домакинството на Световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година.

Международната федерация по вдигане на тежести обяви в неделя, че планетарният форум ще се проведе в Москва. Това е първият случай от 2022 година насам, в който на Русия се предоставя правото да организира голямо международно събитие в олимпийски спорт.

В публикация в социалната мрежа X Рутницки заяви, че страната не трябва да приема форуми от такъв ранг, докато продължава военната ѝ агресия срещу Украйна.

"Това е решение, което нанася болка на жертвите от войната. Спортът не може да се използва за легитимиране на действията на агресор“, написа полският министър.

От началото на конфликта в Украйна Русия не е била домакин на световно първенство в нито един летен или зимен олимпийски спорт. Шампионатът през 2030 година ще бъде и първото световно първенство по вдигане на тежести в Москва от 1983 година насам.

В края на юни Международната федерация обяви, че състезателите от Русия и Беларус във всички възрастови групи имат право да участват в нейните турнири.

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Снимки: Gettyimages

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