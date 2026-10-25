Дадоха на Москва Световно по вдигане на тежести след четири години

Международната федерация по вдигане на тежести (МФВТ) направи важна крачка към дългосрочното структуриране на спортния си календар. Решението бе взето от Изпълнителния борд на централата, който официално гласува домакинствата за четири шампионата на планетата в периода от 2028 до 2030 година.

През 2028 г. Световното първенство за кадети ще се проведе в Прищина (Косово), докато първенството за юноши и девойки ще бъде организирано в Каракас (Венецуела).

Най-престижният шампионат при мъжете и жените за 2029 г. ще се състои в индийския град Ахмедабад, а през 2030 г. домакин на планетарния форум ще бъде Москва (Русия).

След края на вота генералният секретар на МФВТ Хосе Киньонес изрази своето удовлетворение от резултатите:

„Всички получени кандидатури бяха отлични и сме напълно убедени, че първенствата във всяка една от тези страни ще бъдат увенчани с огромен успех. Важно е да се отбележи също, че три от тези четири държави – Косово, Венецуела и Индия – ще приемат световно първенство под егидата на МФВТ за първи път в историята си. Това показва, че нашият спорт се развива успешно в глобален мащаб и домакинството на състезанията ни е изключително привлекателно за нации от цялата планета.“

Разпределение на домакинствата:

2028 г. Световно първенство за кадети на – Прищина (Косово)

2028 г. Световно първенство за юноши и девойки – Каракас (Венецуела)

2029 г. Световно първенство за мъже и жени на – Ахмедабад (Индия)

2030 г. Световно първенство за мъже и жени на – Москва (Русия)

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