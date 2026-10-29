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Служители на МВР се качват на ринга за благородна кауза

  • 29 окт 2026 | 12:07
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Служители на МВР се качват на ринга за благородна кауза

Кикбоксът и благотворителността ще се срещнат в Пловдив. На 8 ноември служители на МВР ще премерят сили в национален турнир по кикбокс, а целта на събитието надхвърля спортния резултат. Турнирът се провежда в подкрепа на децата на загинали и пострадали служители на министерството.

Двубоите ще се проведат в зала „Колодрум", а събитието е съвместна инициатива на МВР и Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. Името на турнира, „8 ноември", не е случайно. Това е Архангеловден, професионалният празник на българската полиция.

От министерството призоваха всички, които искат да помогнат, да се включат в каузата. "Най-важната победа ще бъде извън ринга", написаха от МВР.

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