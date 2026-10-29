Боб Аръм: Ломаченко има дългосрочен договор и ясен план за завръщането му

Бившият световен шампион в три различни категории Василий Ломаченко даде ясни индикации, че възнамерява да прекрати своето оттегляне от бокса, макар до момента да запазваше дискретност около точните детайли за завръщането си на ринга.

38-годишният Ломаченко отдавна се стреми към званието абсолютен световен шампион и в момента вижда отлична възможност в категория до 59 кг. В събота О'Шаки Фостър обедини три пояса в дивизията след категорична победа над Емануел Наварете в Сан Антонио. Въпреки че Чарли Суарес е официалният задължителен претендент на Фостър, влиятелните фигури в боксовия бизнес работят зад кулисите за бързото организиране на най-големите възможни сблъсъци в категорията.

Основателят на „Топ Ранк“ Боб Аръм, който ръководи кариерата на именития украинец още от дебюта му при професионалистите през 2013 година, разкри подробности по време на участието си в подкаста „Файт Фрийкс Юнайт“ на журналиста Дан Рафаел.

„Лома ще се бие със Суарес. Тази сделка е практически договорена“, обяви Аръм.

Промоутърът потвърди циркулиращите информации, че мачът Ломаченко – Суарес се подготвя за февруари. Той даде и категоричен отговор относно бъдещето на украинския боксьор (18 победи, 3 загуби, 12 с нокаут) под банера на неговата компания.

„Да, да, да, да. Имаме дългосрочен договор с него“, заяви Аръм на въпрос дали Ломаченко остава в „Топ Ранк“.

Първата важна част от пъзела за пълното обединение на поясите в категория супер-перо ще се разиграе на 19 декември в Белфаст, Северна Ирландия. Там носителят на другата голяма титла в дивизията Антъни Какачи ще срещне Ник Бол.

„Победителят от този двубой ще се изправи срещу Фостър“, поясни Аръм.

Ако планът се реализира успешно, крайният победител от потока на Ломаченко, Суарес и Фостър ще спори за всички титли срещу победителя от сблъсъка между Какачи и Бол.

Макар в професионалния бокс обстоятелствата често да се променят неочаквано, Аръм изрази увереност, че доброто му партньорство с Франк Уорън от „Куинсбъри Промоушънс“ (мениджър както на Какачи, така и на Бол) ще осигури гладкото провеждане на своеобразните елиминации за абсолютната титла.

„Работим в пълен синхрон“, сподели Аръм относно отношенията си с Уорън. „Всичко е на ниво разговори, без писмени договори, но същината е ясна – ако О'Шаки спечели и противникът е съгласен, следващият му голям мач най-вероятно ще се състои през втората половина на следващата година.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google