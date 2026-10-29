Арман Царукян се изправя срещу Антъни Петис в главния двубой на RAF 15

Арман Царукян ще защитава шампионския си пояс на бойната верига RAF срещу бившия първенец в смесените бойни изкуства Антъни Петис. Двубоят ще оглави събитието RAF 15, което ще се състои на 28 ноември в зала „НАУ Арена“ в Чикаго.

Първоначално Петис трябваше да направи своя дебют за организацията в двубой срещу ветерана Доналд Серони. Плановете обаче претърпяха промяна и той се насочи към значително по-голямо предизвикателство – битка за пояса в средна категория срещу Царукян. След тази рокада Серони отпада изцяло от бойната карта за събитието в Чикаго.

Промяната размести и подредбата на двубоите. Първоначално предвиденият за главен мач сблъсък между Хенри Сехудо и Сонг Ядонг вече ще служи като подглавно събитие на вечерта.

Междувременно от mmafighting.com потвърдиха, че натоварената програма на Царукян остава непроменена. Преди защитата в Чикаго той ще премери сили с Нейман Грейси в мач без залог на пояса на турнира RAF в Абу Даби, насрочен за 14 ноември. Царукян си осигури титлата едва миналия уикенд на RAF 14 в Лас Вегас, където постигна категоричен успех с технически туш над Дилън Данис.

За Петис това ще бъде абсолютно ново изпитание, тъй като той никога не се е състезавал в свободната борба. Последното му участие в бойните спортове датира от по-рано през 2024 г., когато отстъпи с единодушно съдийско решение в боксов сблъсък срещу Крис Авила.

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