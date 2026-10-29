Алекс де Минор впечатлява във Виена в преследване на голямата цел за Торино

Поставеният под номер пет Алекс де Минор се класира за четвъртфиналите на турнира "Ерсте Банк Оупън" във Виена след категоричен успех с 6:4, 6:2 над Лърнър Тиен. В първия официален мач помежду им австралиецът демонстрира хладнокръвна и стабилна игра, правейки нова решителна крачка към класиране за Финалите на АТР в Торино.

Де Минор, заемащ десета позиция в световната ранглиста, влезе в срещата като фаворит срещу намиращия се на 18-о място американец. Въпреки очакванията на част от специалистите за оспорван двубой и потенциална изненада от страна на Тиен, австралийският тенисист наложи пълен контрол и не даде инициативата на съперника си.

Успехът има и допълнителна статистическа стойност за Де Минор. Това е първата му победа над опонент от топ 20 на твърди кортове от февруари насам, когато завоюва титлата в Ротердам.

Представянето на австралиеца бе на значително по-високо ниво спрямо първия му мач в турнира. В понеделник той започна колебливо срещу квалификанта Томаш Махач и загуби първия сет, преди да се мобилизира за обрат с 1:6, 6:4, 6:3.

Clinical from start to finish 👊 Alex De Minaur plays some inspired tennis, defeating Tien 6-4 6-2 to storm into the QFS in Vienna #ErsteBankOpen https://t.co/GEXX3rDuX7 — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2026

Срещу Тиен десетият в света действа пределно концентрирано още от самото начало. След като спечели първата част с 6:4, Де Минор вдигна темпото във втория сет и бързо се наложи с 6:2, затваряйки срещата в два сета.

Зала "Винер Щатхале" остава изключително удобно място за изявите на Де Минор. Той достигна до полуфиналите в последните две издания на състезанието, където бе спрян съответно от Карен Хачанов през 2024 г. и от Яник Синер през 2025 г. Равносметката му в австрийската столица вече наброява 10 победи в 13 изиграни срещи.

Успехът дава сериозен тласък и на амбициите му за участие в Торино. Австралиецът пристигна във Виена на десето място в годишната надпревара, което на практика го прави девети заради отсъствието на контузения Синер до края на кампанията. С оглед на това, че първите девет си осигуряват квоти за финалния турнир, всяка спечелена точка в последните седмици е от ключово значение.

Сезон 2026 се развива изключително успешно за Де Минор. През февруари той триумфира в Ротердам, превръщайки се в първия тенисист в историята на турнира с три поредни финала, а общият брой на победите му през годината вече набъбна до 45.

Що се отнася до Тиен, 20-годишният левичар стартира впечатляващо кампанията си във Виена с категоричен успех с 6:3, 6:1 срещу Люка Ван Аш.

Американецът прави силен сезон през 2026 г., печелейки титлата в Женева и изкачвайки се до рекордното в кариерата си 12-о място в ранглистата. Той уверено върви към завършване на годината в топ 20, което е отлична атестация за един от най-проспериращите млади таланти в тура.

В четвъртфиналите Де Минор ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между четвъртия поставен Флавио Коболи и Матео Беретини. Евентуално класиране за полуфиналите може да го изправи срещу водача в схемата Александър Зверев, който се нуждае само от един успех, за да оглави официално световната ранглиста в понеделник.

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