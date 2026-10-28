Пловдив беше домакин на турнир от Pickleball Tour Bulgaria

Пловдив събра състезатели от страната за поредния турнир от PICKLEBALL TOUR BULGARIA. Надпреварата се проведе в рамките на два дни, изпълнени с оспорвани мачове, спортсменство и много положителни емоции.
Участниците премериха сили в различни категории на сингъл и двойки, а организаторите обявиха следното крайно класиране:
Сингъл – ниво Open
Р. Найденов
Ц. Цветков
К. Хорсикян
Сингъл – ниво 3.0+
П. Стефанов
К. Христов
Т. Шабуля
Смесени двойки – ниво Open
Р. Найденов / М. Демирева
Ц. Цветков / А. Велева
Х. Михов / К. Хорсикян
Смесени двойки – ниво 3.0+
И. Дервентски / П. Маринова
Н. Тончев / К. Стоянов
П. Иванова / Д. Власик
Двойки жени – ниво Open
К. Хорсикян / М. Демирева
П. Иванова / Н. Тончев
В. Янкова / П. Маринова
Двойки мъже – ниво Open
Р. Найденов / Д. Лазаров
Н. Буун / Р. Ненчев
Д. Власик / С. Стойчев
Двойки мъже – ниво 3.0+
А. Агуш / Е. Михов
Г. Котирков / Е. Янков
К. Стоянов / К. Христов
Специален гост на турнира беше заместник-кметът на Пловдив по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов – двукратен олимпийски шампион и едно от големите имена в българския спорт. Присъствието му беше оценено високо от организаторите, които му благодариха за подкрепата и вниманието към събитието.
Следващото събитие в календара е Държавното отборно първенство, което ще се проведе на 14 и 15 ноември на кортовете на ТК „Люлин 6". Заявки за участие се приемат до 9 ноември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google