Убедително начало за Медведев във Виена

Шампионът от 2022 година Даниил Медведев преодоля първия кръг на турнира по тенис от сериите АТР 500 в австрийската столица Виена с награден фонд 2 797 985 евро. 30-годишният руснак, трети поставен в основната схема, победи Даниел Мерида (Испания) със 7:6(5), 6:1 за час и 27 минути на корта.

Медведев изостана с 1:4 в първия сет, а испанецът получи шанс да сервира за водачеството в общия резултат при 5:3 в своя полза. Той обаче се провали, а руснакът стигна до тайбрек, в който изостана с 3:5, но спечели четири поредни точки и затвори частта. Във втория сет носителят на една титла от Големия шлем на два пъти спечели по три поредни гейма и не срещна съпротива от страна на 22-годишния испанец.

No context Meddy 😜 #ErsteBankOpen https://t.co/K04MNOMmSh — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2026

Следващият съперник на Даниил Медведев ще бъде Камерън Нори (Великобритания).

В друг двубой от днешната програма Талон Грикспор (Нидерландия) победи Брандън Накашима (САЩ) с 6:1, 4:6, 7:6(2) и във втория кръг ще играе срещу водача в схемата Александър Зверев (Германия).

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Снимки: Imago