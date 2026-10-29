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Джокович се справи с Юго Юмбер на старта в Базел

  • 29 окт 2026 | 03:46
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Джокович се справи с Юго Юмбер на старта в Базел

Новак Джокович започна с победа с 4:6, 6:3, 6:4 срещу Юго Юмбер на турнира в Базел, като това е първото участие на сърбина в АТР 500 надпреварата от 2011 г. насам. По-рано през месеца бившият номер 1 в света спечели турнир от същия ранг в Шанхай.

Джокович, който постигна победата след два часа и 26 минути на корта, продължава да преследва място във финалната осмица на ранглистата и участие на турнира в Торино. Той е с 319 точки зад деветия в подреждането Рафаел Ходар, който достигна до втория кръг в Базел.

Юмбер затрудни Джокович със силния си форхенд с лява ръка и успя да вземе първия сет, но сърбинът постепенно наложи играта си. Той записа пробив още в първото подаване на французина във втория сет и впоследствие постигна още един брейк в третата част. Така Джокович спечели 33-тата си поредна победа срещу френски тенисисти.

Бившият лидер в световната ранглиста ще срещне в следващия кръг Ян-Ленард Щруф, който победи Яник Ханфман с 6:4, 6:3.

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Снимки: Imago

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