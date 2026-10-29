Руне елиминира Хуркач в Базел след драматичен тайбрек

Холгер Руне си осигури място на четвъртфиналите на турнира в Базел (ATP 500), след като постигна обрат и надделя над Хуберт Хуркач с 3:6, 6:3, 7:6(7) във втория кръг на надпреварата в Швейцария. Двубоят премина през редица обрати, а крайният победител бе определен след интригуващ тайбрек в решаващия трети сет.

Полският тенисист, който е 10-и поставен в схемата и заема 28-о място в световната ранглиста, спечели първия сет с 6:3. Руне обаче реагира бързо и взе втората част с 6:3, за да вкара срещата в трети сет. В него двамата поддържаха стабилно ниво на сервис, което доведе до тайбрек.

Драматичният дълъг гейм бе спечелен от Руне с 9:7 точки, след като датчанинът трябваше да спасява мачбол, преди да реализира своята възможност и да затвори мача в своя полза.

First ATP Tour win since that injury in October last year 👏 @holgerrune2003 defeats Halys 6-4, 6-7, 7-6 to advance into the second round in Basel 🇨🇭 #SwissIndoorsBasel https://t.co/Aw7iRaLRY7 — ATP Tour (@atptour) October 26, 2026

Успехът срещу Хуркач е втори за Холгер Руне в основната схема на турнир от ATP след завръщането му на корта. Датчанинът отсъства почти една година заради тежка контузия в ахилеса, получена през октомври 2025 година.

С този успех Руне продължава напред в надпреварата, където на четвъртфиналите ще се изправи срещу победителя от двубоя между Рафаел Жодар и Валентин Вакеро.

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Снимки: Imago