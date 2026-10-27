Лечева изпрати първата група за Дакар

Председателят на БОК Весела Лечева изпрати първата група от българската делегация за Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Групата се събра в 19,00 часа на аерогара София, Терминал 2. Тя ще отпътува за столицата на Сенегал с полет през Истанбул. Младежките олимпийски игри в Сенегал ще бъдат открити на 31 октомври и и ще бъдат закрити на 13 ноември.

Българската делегация ще бъде водена от председателя Весела Лечева. В нея е и един от вицепрезидентите на БОК Румен Стоилов, който е и председател на федерацията по джудо. Ето и имената на спортистите ни, които ще защитават честта на България на този форум: бадминтон - Елена Попиванова, Теодор Митев; борба - Кристин Илийна – състезател; брейк - Ая Краева ; гимнастика - Никълъс Наков; джудо - Иван Николчев ; колоездене - Димитър Митев ; лека атлетика - Стилян Орлинов – скок дължина, Васил Антонов – 400 м, Зара Илиева – 3000 м; плувни спортове - Димитър Докузов – 400 м св. Стил, Симона Иванова – 200 м св. Стил; стрелба с лък Неда Кендерова; таекуондо - Анди Владимиров; ушу - Калина Славчева; фехтовка -Никола Меицов.

Междувременно стана ясно и кои ще бъдат българските знаменосци за Игрите. Това са Симона Иванова и Теодор Митев. Иванова ще пътува с втората група български участници.

“За първи път тези Игри не са по традиционния начин за традиционните спортове. Спортовете и дисциплините са подбрани от МОК и международните федерации. Разбира се, нашите приоритети бяха различни. Имахме желание да изпратим най-добрите в традиционни за България спортове, но това са новите условия за тези Младежки олимпийски игри. Смятам, че все пак ние представяме България с най-добрия състав в съответните дисциплини. Пожелаваме на нашите състезатели успех”, каза Лечева при изпращането на първата група млади олимпийци.

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