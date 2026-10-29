Леверкузен се поизпоти, но обърна у дома отбора на Клозе в голеада

Байер (Леверкузен) се класира за следващата фаза на турнира за Купата на Германия, след като у дома победи с 5:2 Нюрнберг. Въпреки категоричния резултат втородивизионният тим, воден от легендата Мирослав Клозе, поизпоти доста „аспирините“ и поведе с 2:0 на елитния си съперник преди Едмонд Тапсоба да намали в края на първата част. През второто полувреме обаче Леверкузен вдигна оборотите и вкара четири безответни гола, а бранителят от Буркина Фасо вкара отново за ключовото изравнително попадение за 2:2. Любопитното е също, че цели 4 от головете за Байер паднаха след статични положения.

Нюрнберг излезе напред още в 13-ата минута, когато халфът Рафаел Любах се разписа с удар от дъгата на наказателното поле за 0:1. Баварският тим съвсем шокира елитния си съперник 17 минути по-късно, когато след отлична контраатака норвежкият нападател Сигурд Хауген удвои аванса на гостите за 0:2. Оттам нататък обаче Леверкузен се взе в ръце и обратът започна. Първо Едмонд Тапсоба с глава след центриране от корнер на Алейш Гарсия намали на 1:2, като така приключи и полувремето.

Pokal round of 16 here we come! 🤩 90+3' | 5-2 | #B04FCN https://t.co/PA6fiOZIVv — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 28, 2026

На полувремето наставникът на Байер Карлес Мартинес пусна в игра футболисти като Патрик Шик и Ибрахим Маза, а това веднага оказа влияние. С подновяването на играта Тапсоба пак бе големият герой за Леверкузен, след като пак след корнер и добавка вкара втория си гол в мача и изравни в 49-ата минута - 2:2. Натискът на домакините продължи и в 70-ата минута Шик си изработи дузпа, след като бе повален в наказателното поле на Нюрнберг. Самият чех застана зад бялата точка и реализира за пълния обрат в мача - 3:2 за Леверкузен.

Осем минути по-късно Йонас Хофман успокои окончателно домакинските привърженици с точен изстрел от разстояние за 4:2. Крайното 5:2 бе оформено от Лукас Васкес минута преди края на редовното време със страхотен удар от воле - и отново след корнер.

В друга от срещите от този кръг Кайзерслаутерн спечели като гост на Хановер 96 с 2:0. „Лаутерите“ триумфираха в дуела между тимовете от Втора Бундеслига с попадения съответно в началото на двубоя и малко преди края на редовното време.

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