Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)

Леверкузен се поизпоти, но обърна у дома отбора на Клозе в голеада

  • 29 окт 2026 | 00:13
  • 462
  • 0
Леверкузен се поизпоти, но обърна у дома отбора на Клозе в голеада

Байер (Леверкузен) се класира за следващата фаза на турнира за Купата на Германия, след като у дома победи с 5:2 Нюрнберг. Въпреки категоричния резултат втородивизионният тим, воден от легендата Мирослав Клозе, поизпоти доста „аспирините“ и поведе с 2:0 на елитния си съперник преди Едмонд Тапсоба да намали в края на първата част. През второто полувреме обаче Леверкузен вдигна оборотите и вкара четири безответни гола, а бранителят от Буркина Фасо вкара отново за ключовото изравнително попадение за 2:2. Любопитното е също, че цели 4 от головете за Байер паднаха след статични положения.

Нюрнберг излезе напред още в 13-ата минута, когато халфът Рафаел Любах се разписа с удар от дъгата на наказателното поле за 0:1. Баварският тим съвсем шокира елитния си съперник 17 минути по-късно, когато след отлична контраатака норвежкият нападател Сигурд Хауген удвои аванса на гостите за 0:2. Оттам нататък обаче Леверкузен се взе в ръце и обратът започна. Първо Едмонд Тапсоба с глава след центриране от корнер на Алейш Гарсия намали на 1:2, като така приключи и полувремето.

На полувремето наставникът на Байер Карлес Мартинес пусна в игра футболисти като Патрик Шик и Ибрахим Маза, а това веднага оказа влияние. С подновяването на играта Тапсоба пак бе големият герой за Леверкузен, след като пак след корнер и добавка вкара втория си гол в мача и изравни в 49-ата минута - 2:2. Натискът на домакините продължи и в 70-ата минута Шик си изработи дузпа, след като бе повален в наказателното поле на Нюрнберг. Самият чех застана зад бялата точка и реализира за пълния обрат в мача - 3:2 за Леверкузен.

Осем минути по-късно Йонас Хофман успокои окончателно домакинските привърженици с точен изстрел от разстояние за 4:2. Крайното 5:2 бе оформено от Лукас Васкес минута преди края на редовното време със страхотен удар от воле - и отново след корнер.

В друга от срещите от този кръг Кайзерслаутерн спечели като гост на Хановер 96 с 2:0. „Лаутерите“ триумфираха в дуела между тимовете от Втора Бундеслига с попадения съответно в началото на двубоя и малко преди края на редовното време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

  • 28 окт 2026 | 21:23
  • 11262
  • 17
Юго Лорис за Кейн: Той е пример за професионализъм и скромност, а същевременно може всичко

Юго Лорис за Кейн: Той е пример за професионализъм и скромност, а същевременно може всичко

  • 28 окт 2026 | 18:59
  • 1502
  • 0
Два автогола спасиха Интер срещу последния и качиха шампионите на върха преди голямото дерби

Два автогола спасиха Интер срещу последния и качиха шампионите на върха преди голямото дерби

  • 28 окт 2026 | 21:25
  • 8025
  • 18
В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе

В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе

  • 28 окт 2026 | 18:45
  • 7056
  • 13
Президентът на Норвежката федерация: Недоверието към Инфантино не е само от Европа

Президентът на Норвежката федерация: Недоверието към Инфантино не е само от Европа

  • 28 окт 2026 | 18:19
  • 1670
  • 0
Неочакван съдийски наряд за дербито Ливърпул – Арсенал

Неочакван съдийски наряд за дербито Ливърпул – Арсенал

  • 28 окт 2026 | 18:13
  • 1944
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 44226
  • 62
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

  • 28 окт 2026 | 18:00
  • 28127
  • 431
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

  • 29 окт 2026 | 00:14
  • 8390
  • 18
Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

  • 28 окт 2026 | 20:47
  • 20595
  • 98
Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А

Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А

  • 28 окт 2026 | 16:11
  • 22682
  • 85
Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

  • 28 окт 2026 | 21:23
  • 11262
  • 17