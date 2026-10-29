Кристъл Палас спечели лондонско дерби и е на четвъртфиналите

Кристъл Палас се класира за четвъртфиналите на Купата на лигата, след като спечели с 1:0 лондонското дерби срещу Фулъм на "Крейвън Котидж".

Мениджърът на "орлите" Пиер Саж рискува с десет промени от мача срещу Нюкасъл през уикенда, но неговият тим успя да се справи. Днешният успех едва ли ще намали много напрежението над наставника, тъй като Палас загуби пет от осемте си мача в Премиър лийг.

Yet another win at Craven Cottage 😏 https://t.co/tzdn9BW9XC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 28, 2026

Фулъм започна силно двубоя, но пропусна няколко възможности след неточни удари на Тете, Робинсън и Андерсен. Домакините напълно доминираха през първото полувреме, но се оказаха догонващи на почивката. В 37-ата минута Еди Нкетия откри резултата, а това беше единственият удар на "орлите" през първата част.

Дийн Хендерсън, който изигра първия си мач от началото на септември, направи важно спасяване след удар отблизо на Алекс Иуоби. Арбелоа опита да промени нещо със смени. Даичи Камада пропусна добра възможност към края, а удар на резервата Гонсало Гарсия бе спасен от Хендерсън и Фулъм не успя да стигне до изравняване.

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Снимки: Imago