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Калояна Налбантова започна с победа в Германия

  • 28 окт 2026 | 22:25
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Калояна Налбантова започна с победа в Германия

Калояна Налбантова се класира за втория кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Налбантова победи в първия кръг срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха с 18:21, 21:12, 21:8 за 54 минути на корта. Българката загуби първия гейм, но в следващите две доминираше изцяло и стигна до обрат.

Следващата съперничка на Налбантова ще бъде датчанката Амали Шулц.

Сестри Стоеви стартираха с победа в Саарбрюкен
Сестри Стоеви стартираха с победа в Саарбрюкен

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха от испанците Рубен Гарсия и Лусия Родригес с 8:21, 10:21.

Утре предстоят нови два мача с българско участие - на Калояна Налбантова срещу Амали Шулц и на Стефани и Габриела Стоеви на двойки срещу представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.

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