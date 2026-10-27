Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Сестри Стоеви стартираха с победа в Саарбрюкен

  • 27 окт 2026 | 21:28
  • 393
  • 1
Сестри Стоеви стартираха с победа в Саарбрюкен

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 4 в схемата, спечелиха лесно срещу датчанките Анна-Софи Нилсен и Софи Рьойкяер с 21:9, 21:15 за 32 минути на корта.

Сестри Стоеви и Налбантова се пускат на силен турнир в Германия
Сестри Стоеви и Налбантова се пускат на силен турнир в Германия

Следващите съпернички на сестрите, които се изкачиха до номер 8 в световната ранглиста, ще бъдат представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.

Утре предстоят още два мача с българско участие в надпреварата. На единично Калояна Налбантова ще играе в първия кръг срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха. На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев ще срещнат испанците Рубен Гарсия и Лусия Родригес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Лечева изпрати първата група за Дакар

Лечева изпрати първата група за Дакар

  • 27 окт 2026 | 19:18
  • 1355
  • 1
Студенти и ученици премериха сили в турнир по тенис на маса в Свищов

Студенти и ученици премериха сили в турнир по тенис на маса в Свищов

  • 27 окт 2026 | 17:54
  • 956
  • 0
Спорт без бариери: Българско участие в iSportFest 2026 в Испания

Спорт без бариери: Българско участие в iSportFest 2026 в Испания

  • 27 окт 2026 | 15:20
  • 656
  • 0
Нургюл Салимова: Не бих се отказала от мечтата си заради проблемите във федерациите

Нургюл Салимова: Не бих се отказала от мечтата си заради проблемите във федерациите

  • 27 окт 2026 | 12:45
  • 889
  • 1
Бяла ще играе и двете срещи от турнира за Купата на EHF в Турция

Бяла ще играе и двете срещи от турнира за Купата на EHF в Турция

  • 27 окт 2026 | 11:25
  • 538
  • 0
Разочарование за Русев и Данев на Световното в Нинбо

Разочарование за Русев и Данев на Световното в Нинбо

  • 27 окт 2026 | 11:18
  • 14586
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 91772
  • 504
Григор изпусна брейк-бол срещу Коболи във Виена

Григор изпусна брейк-бол срещу Коболи във Виена

  • 27 окт 2026 | 22:22
  • 12328
  • 4
Флийтууд 1:0 Арсенал, домакините шокираха лондончани

Флийтууд 1:0 Арсенал, домакините шокираха лондончани

  • 27 окт 2026 | 21:59
  • 4517
  • 4
Веласкес: Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес не ни се получи

Веласкес: Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес не ни се получи

  • 27 окт 2026 | 21:53
  • 4790
  • 21
Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

  • 27 окт 2026 | 18:58
  • 31192
  • 46
Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 29480
  • 77