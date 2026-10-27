Сестри Стоеви стартираха с победа в Саарбрюкен

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 4 в схемата, спечелиха лесно срещу датчанките Анна-Софи Нилсен и Софи Рьойкяер с 21:9, 21:15 за 32 минути на корта.

Сестри Стоеви и Налбантова се пускат на силен турнир в Германия

Следващите съпернички на сестрите, които се изкачиха до номер 8 в световната ранглиста, ще бъдат представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.

Утре предстоят още два мача с българско участие в надпреварата. На единично Калояна Налбантова ще играе в първия кръг срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха. На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев ще срещнат испанците Рубен Гарсия и Лусия Родригес.

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