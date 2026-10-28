Никой не остана доволен след битката за оцеляване в Парма

Парма и Удинезе завършиха 0:0 на "Енио Тардини". Домакините пропуснаха дузпа, а гостите създадоха повече положения, като и двата отбора останаха разочаровани, тъй като не успяха да се отдалечат от дъното. Тимът на Алберто Джилардино е в зоната на изпадащите, а Удинезе е със същия актив от точки - 5, като само головата разлика го поставя на 17-о място.

Срещата започна на високо темпо, като Николо Дзаниоло бе близо до иткриване на резултата, но стреля покрай вратата. Гостите пропуснаха още една добра възможност преди положенията пред двете врати значително да намалеят. Единственият шанс за Парма преди почивката бе неточен удар с глава на Франко Карбони.

Finisce in parità al Tardini ⚖️ #ParmaUdinese #SerieAEnilive https://t.co/BO6PDWr1Uh — Lega Serie A (@SerieA) October 28, 2026

През второто полувреме двата отбора бяха по-предпазливи. След час игра Кийнън Дейвис бе близо до гол, но след рикошет топката не намери целта. В 69-ата минута Парма получи прекрасен шанс да поведе, но Бернабе пропусна дузпа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago