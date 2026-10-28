Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Голяма драма, световни рекорди и дискусионно решение в категория до 65 кг на Световното

  • 28 окт 2026 | 16:44
  • 236
  • 0
Голяма драма, световни рекорди и дискусионно решение в категория до 65 кг на Световното

Севернокореец Мионг-джин Пак грабна световната титла в категория до 65 кг на шампионата на планетата по вдигане на тежести в Нинбо. Азиатецът грабна много драматично златото, след като събра двубой от 331, което е и нов световен рекорд. Втори остана миналогодишният шампион Мухамед Фуркан Йозбек от Турция с 330 кг, а трети завърши Хамптън Морис от САЩ с 328.

Драмата дойде именно в участието на американеца, който в последния си опит в движението изтласкване бе много близо до вдигане на 189 кг, което щеше да му донесе титлата. Първоначално опитът бе зачетен, но журито поиска преразглеждане и го обяви за неуспешен за добутване в десения лакът.

Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка
Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

В изхвърлянето със златото се окичи китаецът Хе Юеджи с 148 кг, но в изтласкването представителят на домакините записа едва 167 и завърши чак девети в двубоя. Шампионът Пак спечели изтласкването със своите 187 кг, което също бе световен рекорд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

  • 28 окт 2026 | 13:24
  • 10329
  • 3
Конгресът на Международната федерация по вдигане на тежести в Нинбо прие промени в устава си

Конгресът на Международната федерация по вдигане на тежести в Нинбо прие промени в устава си

  • 28 окт 2026 | 09:54
  • 933
  • 3
Ангел Русев: Извинявам се на всички, които разочаровах

Ангел Русев: Извинявам се на всички, които разочаровах

  • 28 окт 2026 | 08:59
  • 1256
  • 5
Кърсти Ковънтри пристигна в Дакар за Младежките олимпийски игри

Кърсти Ковънтри пристигна в Дакар за Младежките олимпийски игри

  • 27 окт 2026 | 21:35
  • 789
  • 1
Сестри Стоеви стартираха с победа в Саарбрюкен

Сестри Стоеви стартираха с победа в Саарбрюкен

  • 27 окт 2026 | 21:28
  • 731
  • 2
Лечева изпрати първата група за Дакар

Лечева изпрати първата група за Дакар

  • 27 окт 2026 | 19:18
  • 2165
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви нов директор

Левски обяви нов директор

  • 28 окт 2026 | 16:11
  • 5168
  • 11
Декларацията на СК на БФБ към Тити Папазов, Георги Глушков и УС, в която пише скандални неща

Декларацията на СК на БФБ към Тити Папазов, Георги Глушков и УС, в която пише скандални неща

  • 28 окт 2026 | 16:30
  • 2498
  • 2
Младежка Шампионска лига: Фиорентина 5:0 Септември, българите пропуснаха да върнат един гол

Младежка Шампионска лига: Фиорентина 5:0 Септември, българите пропуснаха да върнат един гол

  • 28 окт 2026 | 16:12
  • 5135
  • 5
Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

  • 28 окт 2026 | 13:24
  • 10329
  • 3
ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за първия мач на "Армията"

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за първия мач на "Армията"

  • 28 окт 2026 | 15:00
  • 6366
  • 47
Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

  • 28 окт 2026 | 15:05
  • 3461
  • 15