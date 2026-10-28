Голяма драма, световни рекорди и дискусионно решение в категория до 65 кг на Световното

Севернокореец Мионг-джин Пак грабна световната титла в категория до 65 кг на шампионата на планетата по вдигане на тежести в Нинбо. Азиатецът грабна много драматично златото, след като събра двубой от 331, което е и нов световен рекорд. Втори остана миналогодишният шампион Мухамед Фуркан Йозбек от Турция с 330 кг, а трети завърши Хамптън Морис от САЩ с 328.

Драмата дойде именно в участието на американеца, който в последния си опит в движението изтласкване бе много близо до вдигане на 189 кг, което щеше да му донесе титлата. Първоначално опитът бе зачетен, но журито поиска преразглеждане и го обяви за неуспешен за добутване в десения лакът.

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В изхвърлянето със златото се окичи китаецът Хе Юеджи с 148 кг, но в изтласкването представителят на домакините записа едва 167 и завърши чак девети в двубоя. Шампионът Пак спечели изтласкването със своите 187 кг, което също бе световен рекорд.

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