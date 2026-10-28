Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов

Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, съобщават от новоизбрания УС на федерацията по борба. В него попадат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов.

“Станка Златена все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, който може да изпълнява пълноценно функциите си на президент на федерацията по борба”, казват от новоизбрания УС на федерацията.

„На Общото събрание, което беше свикано от съда, петкратната световна шампионка обяви, че се оттегля у дома и няма да пречи на новоизбраното ръководство. Думите й бяха казани пред цялата аудитория, между която имаше и десетки медии. Въпреки това Ангелов и екипът му все още чакат да получат пълномощното, докато продължава световното първенство в Казахстан, където Семен Новиков взе златен медал“, продължава изявлението.

„Новите шефове на борбата призоваха Златева да продължи да се занимава със своя борцов клуб в Сливен и гарантираха, че ще й помогнат с финансиране. Докато първенството в Астана е в разгара си, обаче се появиха пет жалби срещу решенията на Общото събрание“, завършва то.

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