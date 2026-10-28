Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов

  • 28 окт 2026 | 16:09
  • 468
  • 1
Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов

Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, съобщават от новоизбрания УС на федерацията по борба. В него попадат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов.

“Станка Златена все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, който може да изпълнява пълноценно функциите си на президент на федерацията по борба”, казват от новоизбрания УС на федерацията.

„На Общото събрание, което беше свикано от съда, петкратната световна шампионка обяви, че се оттегля у дома и няма да пречи на новоизбраното ръководство. Думите й бяха казани пред цялата аудитория, между която имаше и десетки медии. Въпреки това Ангелов и екипът му все още чакат да получат пълномощното, докато продължава световното първенство в Казахстан, където Семен Новиков взе златен медал“, продължава изявлението.

„Новите шефове на борбата призоваха Златева да продължи да се занимава със своя борцов клуб в Сливен и гарантираха, че ще й помогнат с финансиране. Докато първенството в Астана е в разгара си, обаче се появиха пет жалби срещу решенията на Общото събрание“, завършва то.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Русев ще става баща: Мечката идва!

Русев ще става баща: Мечката идва!

  • 28 окт 2026 | 13:43
  • 2171
  • 4
Биляна Дудова е на полуфинал на Световното след драма

Биляна Дудова е на полуфинал на Световното след драма

  • 28 окт 2026 | 11:00
  • 5846
  • 3
Елена Бинева с трогателно послание към баща си: Обичам те завинаги

Елена Бинева с трогателно послание към баща си: Обичам те завинаги

  • 27 окт 2026 | 19:46
  • 12140
  • 9
Новиков: Не е трудно да станеш световен шампион, а да се задържиш на върха

Новиков: Не е трудно да станеш световен шампион, а да се задържиш на върха

  • 27 окт 2026 | 17:04
  • 7165
  • 10
Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 35463
  • 89
Едмонд Назарян загуби схватката за бронза на Световното

Едмонд Назарян загуби схватката за бронза на Световното

  • 27 окт 2026 | 15:16
  • 2722
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви нов директор

Левски обяви нов директор

  • 28 окт 2026 | 16:11
  • 5037
  • 11
Декларацията на СК на БФБ към Тити Папазов, Георги Глушков и УС, в която пише скандални неща

Декларацията на СК на БФБ към Тити Папазов, Георги Глушков и УС, в която пише скандални неща

  • 28 окт 2026 | 16:30
  • 2348
  • 2
Младежка Шампионска лига: Фиорентина 5:0 Септември, българите пропуснаха да върнат един гол

Младежка Шампионска лига: Фиорентина 5:0 Септември, българите пропуснаха да върнат един гол

  • 28 окт 2026 | 16:12
  • 5072
  • 5
Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

  • 28 окт 2026 | 13:24
  • 10270
  • 3
ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за първия мач на "Армията"

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за първия мач на "Армията"

  • 28 окт 2026 | 15:00
  • 6304
  • 47
Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

  • 28 окт 2026 | 15:05
  • 3436
  • 15