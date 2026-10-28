Русев ще става баща: Мечката идва!

Огромна радост за българската звезда в кеча Мирослав Бърнашев – Русев! Популярният кечист ще става баща, а щастливата новина му беше поднесена по изключително емоционален начин от половинката му Си Джей Пери, известна като Лана.

Във видео Лана изненадва любимия си с малка кутия, в която е поставила положителен тест за бременност. Щом разбира какво означава подаръкът, Русев не успява да скрие вълнението си.

„Мечката идва!", крещи развълнуваният българин.

Двамата споделят щастливия момент и благодарят на Исус за новината.

Така Русев и Лана се подготвят за една от най-важните роли в живота си – тази на родители.

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