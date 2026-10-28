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Локомотив (Пд) пусна билетите за мача с Лудогорец

  • 28 окт 2026 | 13:25
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Локомотив (Пд) пусна билетите за мача с Лудогорец

Билетите за двубоя между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец вече са в продажба. Двата тима се изправят един срещу друг в среща от 14-ия кръг на efbet Лига на 31 октомври (събота) от 14:00 часа на стадион "Христо Бонев". 

Христо Бонев с обръщение към "черно-бялата" общност
Христо Бонев с обръщение към "черно-бялата" общност

Пропуските са налични за закупуване онлайн, както и на касите на "Лаута", които ще работят на 29 и 30 октомври от 11:00 до 19:00 часа и в деня на мача от 10:00 часа до края на първото полувреме.

Цените на билетите са следните: 

- Трибуна "Бесика" - 8 евро (за деца от 10 до 16 години и хора над 65 години - 4 евро);

- Южна трибуна - 8 евро (за деца от 10 до 16 години и хора над 65 години - 4 евро);

- Трибуна "Спортклуб" - 12 евро (за деца от 10 до 16 години и хора над 65 години - 6 евро).

Паркингът на територията на комплекса няма да може да се използва заради текущите ремонтни дейности по и около стадиона. Всички абонаментни карти важат за тази среща. Деца до 9 години (включително) ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител на мачовете и коректно попълнена декларация.

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