Премии в Локо (Пловдив)

Играчите на Локомотив Пловдив получили 12 000 евро премия, съобщава "Тема Спорт". Тази сума е дошла от събраните средства от феновете. Както е известно, Сдружение "Магията на Пловдив" отвори сметка, в която привържениците на черно-белите да даряват средства след оттеглянето на собственика Христо Крушарски. До момента бяха обявени над 55 000 евро, като повече от половината са отишли за погасяването на различни задължения, плащането на сметки и заплати на служители в клуба.

От тях са дошли и премиите на футболистите за успеха с 2:0 за купата над Янтра в Габрово. Запалянковците продължават със събирането на средства, докато се изчаква решение за бъдещето на Локомотив. За момента няма яснота, след като бившият спонсор на Левски Мило Борисов се отказа от идеята да придобие клуба и се насочи към градския съперник Ботев.

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