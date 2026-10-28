Лидия Енчева и Беатрис Спасова с победи в Истанбул

Българските тенисистки Лидия Енчева и Беатрис Спасова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Истанбул (Турция) с награден фонд 40 хиляди долара.

20-годишната Енчева, осма поставена в основната схема, се наложи по убедителен начин над Мария Сара Попа (Румъния) с 6:2, 6:2 за 75 минути на корта.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" поведе с 4:0 и в двата сета и не изпита никакви затруднения срещу своята съперничка. В следващия кръг тя ще се изправи срещу спечелилата двубоя между представителките на домакините Чагла Буюкакчай и Ирем Курт.

В друг мач Беатрис Спасова надигра рускинята Екатерина Яшина с 6:2, 2:6, 6:3 за два часа и четири минути.

Следващата опонентка на 24-годишната българка ще бъде шестата поставена Настася Шунк (Германия), която победи третата родна представителка в турнира поединично - Лиа Каратанчева със 7:6(5), 6:1 за час и 57 минути.

По-късно днес в надпреварата на двойки българките Валерия Гърневка и Рафаела Симеонова ще се изправят срещу Валерия Юушченко (Русия) и Дога Тюркмен (Турция).

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