Конър Хелебок започна победоносно кариерата си в Ню Джърси Девилс

Ерата на Конър Хелебок в тима на Ню Джърси Девилс започна по впечатляващ начин, след като трикратният носител на наградата за най-добър вратар в Националната хокейна лига (НХЛ) направи 17 спасявания при победата като гост на Далас Старс с 5:1.

Започвайки като титуляр за пръв път, откакто пристигна от Уинипег Джетс, носителят на три трофея "Везина" започна сезона с успех, след като за последно игра през април. Ню Джърси от своя страна удължи победната си серия на четири мача, като същевременно сложи край на петте поредни победи на Далас.

Капитанът Нико Хишиър се разписа два пъти за Ню Джърси, а братята Люк и Джак Хюз отбелязаха по един гол и една асистенция. Йеспер Боквист също беше сред голмайсторите за гостите.

Джъстин Хриковян вкара единственото попадение за тексаския тим, докато стражът Кейси ДеСмит отрази 22 от 27-те изстрела срещу себе си.

Филип Хронек вкара при числено предимство и 10,4 оставащи секунди в продължението, за да донесе победата като гост на Ванкувър Канъкс срещу Анахайм Дъкс с 6:5. Така канадският отбор сложи край на серията си от 10 поредни поражения, след като започна сезона с две победи в първите три мача.

Лиам Огрен, Брок Босер и Джейми Олексяк също отбелязаха за тима на Канъкс, който изоставаше с 2:5 при оставащи по-малко от осем минути в редовното време. Босер и Елиас Петерсон добавиха по две асистенции, а Лееви Мерилайнен направи 18 спасявания.

Ей Джей Гриър се разписа три пъти за Анахайм, докато Джаксън ЛаКомб се отчете с три асистенции, но това не беше достатъчно за отбора и той загуби за шести път в последните седем двубоя.

Ню Йорк Айлъндърс изпусна преднина от три гола във втория период, но все пак стигна до победата след изпълнение на дузпи срещу Нешвил Предатърс с 4:3 като гост. Кайл Палмиери и Бо Хорват бяха точни за Ню Йорк при дузпите, а Хорват, Антъни Дюклер и Брейдън Шен вкараха и в редовното време за гостите. Вратарят Семьон Варламов направи 20 спасявания и спечели първия си мач в НХЛ от ноември 2024 година.

Филип Форсберг се отчете с гол и асистенция за тима на Предатърс, който спечели поне една точка в трети пореден мач. Александър Керфут и Райън О'Райли също реализираха по веднъж, а Юсе Сарос спаси 25 удара срещу вратата на домакините.

Кълъмбъс Блу Джакетс спечели гостуването си срещу Филаделфия Флайърс с 4:3 след продължение, благодарение на втория гол за вечерта на Кент Джонсън в 2:22 минути на добавеното време.

Адам Фантили и Дентън Матейчук отбелязаха останалите попадения за Блу Джакетс, които пропиляха аванс от 3:0, но все пак измъкнаха две точки. Вратарят Кам Талбът направи 28 спасявания.

Джейми Драйсдейл изравни резултата при 11 оставащи секунди в редовното време, след като Ноа Кейтс и Тревър Зеграс вкараха първите два гола за Флайърс. Дан Владар отрази 11 изстрела.

В останалите срещи Флорида Пантърс победи Уинипег Джетс с 5:1 след гол и две асистенции на Брейди Ткачък, Чикаго Блекхоукс се наложи над Лос Анджелис Кингс с 2:1, а Каролина Хърикейнс надделя над Бостън Бруинс с 2:1. Монреал Канейдиънс постигна успех срещу Сейнт Луис Блус с 2:0, благодарение на рекордните в кариерата на Джейкъб Фаулър 46 спасявания.

Водещият голмайстор в лигата Кирил Капризов вкара за 14-и път за Минесота Уайлд при победата над Юта Мамът с 3:1, Вегас Голдън Найтс победи Отава Сенатърс с 4:1, а Бъфало Сейбърс се наложи над Сан Хосе Шаркс с 2:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google