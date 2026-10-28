Биляна Дудова е на полуфинал на Световното след драма

Биляна Дудова е на победа от финал на Световното първенство по борба в Астана. Единствената представителка на България при дамите достигна до полуфиналите в категория до 62 кг, след като преодоля две съпернички в елиминациите.

Дудова започна с Кавелишимве Ейбрахам (Намибия) и надви африканката с технически туш при 13:2, след което срещна Вероника Иванова (Беларус). Съдиите дадоха точки на съперничката на българката в двете части заради пасивност, но световната шампионка от 2021 отговори минута преди края с поваляне на тепиха. Тя взе предимство по критерий, а неуспешно оспорване на беларуския щаб оформи и крайното 3:2 в полза на Дудова.

На полуфиналите българката ще се изправи срещу третата в схемата Адауго Нвачукву (САЩ), която е действаща шампионка от Панамериканските игри.

При нов успех Биляна Дудома се бори за световната титла. България има две отличия до този момент – злато на Семен Новиков и бронз на Кирил Милов при класиците.



Утре започва свободният стил за мъже, като на тепиха ще излязат Шамил Мамедов (65 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг).

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