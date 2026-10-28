Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Гран При на Мексико Сити ще е особено трудна за Ферари

  • 28 окт 2026 | 10:43
  • 1012
  • 1

От началото на сезона във Формула 1 ахилесовата пета на Ферари е максималната мощност, а основната причина за това е по-малката турбина, която Скудерията има.

Тя дава известно предимство на Скудерията на по-спънатите трасета, но на тези, на които преобладават високоскоростните отсечки, тимът от Маранело страда. В Мексико този уикенд този дефицит ще е още по-изразен и заради високата надморска височина, на която се намира „Ерманос Родригес“.

Мексиканското трасе се намира на над 2200 метра над морското равнище, което прави въздухът там много по-рядък, отколкото на повечето други трасета. За сравнение втората най-високо разположена писта е „Интерлагос“ в Бразилия, която се намира на „само“ 800 метра надморска височина. Следва австрийската „Ред Бул Ринг“ (700 метра), а другите две трасета, които са намират на над 500 метра над морското равнище са „Мадринг“ (680) и уличната писта в Лас Вегас (620).

Разреденият въздух в Мексико Сити кара отборите да правят много компромиси с настройките на своите коли, най-вече с тяхното охлаждане. Традиционно на „Ерманос Родригес“ виждаме екстремно големи отвори за охлаждане както на задвижващите системи, така и на спирачките.

Леклер дели топ постижение със Сена в Мексико
Леклер дели топ постижение със Сена в Мексико

А турбините са още по-натоварени, за да компенсират разредения въздух и съответно колкото по-голяма е турбината, толкова по-малка е разликата в представянето на една задвижваща система. В случая на Ферари турбото беше обновено за „Монца“, но дори и след този редизайн това си остава дефицит на Скудерията, който ще бъде много по-изразен на „Ерманос Родригес“, отколкото на всяка друга писта до момента през сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел има идея, която ще донесе милиони разходи

Джордж Ръсел има идея, която ще донесе милиони разходи

  • 27 окт 2026 | 17:57
  • 2082
  • 0
Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина

Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина

  • 27 окт 2026 | 17:49
  • 1709
  • 0
Грешните настройки, които лишиха Люис Хамилтън от подиум в Гран При на САЩ

Грешните настройки, които лишиха Люис Хамилтън от подиум в Гран При на САЩ

  • 27 окт 2026 | 17:17
  • 1457
  • 2
3-о място в света за Теодор Кабакчиев!

3-о място в света за Теодор Кабакчиев!

  • 27 окт 2026 | 16:49
  • 2346
  • 1
Хонда потвърди завръщането на Жоан Мир за Гран При на Малайзия

Хонда потвърди завръщането на Жоан Мир за Гран При на Малайзия

  • 27 окт 2026 | 15:58
  • 910
  • 0
Леклер дели топ постижение със Сена в Мексико

Леклер дели топ постижение със Сена в Мексико

  • 27 окт 2026 | 15:36
  • 1093
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба

ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба

  • 28 окт 2026 | 10:27
  • 4064
  • 13
Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

  • 28 окт 2026 | 00:50
  • 30436
  • 32
Христо Бонев с обръщение към "черно-бялата" общност

Христо Бонев с обръщение към "черно-бялата" общност

  • 28 окт 2026 | 10:37
  • 2195
  • 4
Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

  • 28 окт 2026 | 08:00
  • 4464
  • 2
Евролигата отново е в Ботевград

Евролигата отново е в Ботевград

  • 28 окт 2026 | 07:00
  • 3519
  • 4
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 137203
  • 646