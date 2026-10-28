Моуриньо заслужава поздравления за работата си в Реал Мадрид, смята Тони Кроос

Бившият халф Тони Кроос направи детайлен разбор на изминалото издание на Ел Класико. Германецът изрази задоволство от прекъсването на негативната серия в дербито и посочи Жозе Моуриньо като главния архитект на победата на Реал Мадрид над Барселона на „Камп Ноу“, която запази шансовете на „белите“ за титлата в Ла Лига.

„През последните две години мачовете неизменно бяха в полза на Барса. За съжаление, това се повтаряше в шест или седем поредни дербита и очакванията преди мача бяха сходни, особено след като Мадрид инкасираше средно по четири попадения в тях. Сега обаче тенденцията се пречупи и съм длъжен да отдам дължимото на Моуриньо. Отборът игра фантастично, а тактическата му постройка бе изключителна. Да задържиш топката срещу тази Барселона е огромен успех, защото те страдат много, когато не я притежават“, коментира Кроос.

Германецът подчерта смелостта в играта на мадридчани: „Реал Мадрид и Моуриньо действаха изключително смело на „Камп Ноу“, което направи фундаменталната разлика спрямо предходните издания на дербито. Нападателите се представиха на ниво. В същото време имаше моменти на солидна игра в защита, включително и след изравнителния гол на Барса, когато мнозина биха се примирили с равенството. Отборът игра великолепно в продължение на 65 минути.“

Според него тактическата дисциплина е била разковничето за крайния успех: „Футболистите на Реал Мадрид заеха отлични позиции по терена. Изненада ме персоналното пазене на Хаусен срещу Фермин. Състезатели на Барселона като Педри и Рафиня бяха видимо притеснени и бяха принудени да бъркат, което рядко им се случва. Мадрид взе почти всяко единоборство заради по-високата си агресия и се защитаваше като един задружен тим. Барселона е водещ отбор като игрови контрол, но се пречупва, когато пресата им се провали и трябва да се отбранява. Реал намери противодействие и ги подложи на истински натиск, какъвто рядко срещат от други съперници.“

Кроос обърна внимание и на липсата на Винисиус Жуниор, както и на ролята на Мбапе: „Вини няма нужда от свръхсложна техника, за да бъде опасен. Искаше ми се да го видя срещу Кансело, който оставя огромни празни пространства зад себе си. Вини обаче трябва да помага в защита, както направиха Диоманде и Белингам. Играчи от класата на Мбапе и Винисиус са безценен подарък за халфовете, тъй като са с три крачки по-бързи от противниковите бранители. Връзката на Арда с Мбапе също беше отлична.“

В заключение бившият полузащитник се извини шеговито за пристрастния тон, подчертавайки, че привържениците на тима са заслужили този миг след поредица от разочарования: „През изминалите две години страдахме и търсихме причините, така че сега е време за радост и положителни емоции. Между другото, по ред причини също така не бих искал ПСЖ да спечели третата си Шампионска лига...“

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