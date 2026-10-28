Конгресът на Международната федерация по вдигане на тежести в Нинбо прие промени в устава си

В навечерието на Световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо се проведе Редовният конгрес на Международната федерация по вдигане на тежести (ИВФ). Във форума на 26 октомври взеха участие делегати от 115 държави, включили се както присъствено, така и онлайн. Основният акцент в дневния ред бе одобряването на корекции в устава на организацията. Промените целят по-голяма прецизност и яснота по отношение на членството, номинациите, критериите за допустимост и квалификация на кандидатите за ръководните органи, функционирането на комисиите (включително новосформирания Комитет по събитията) и процедурите за бъдещи изменения на конституцията на централата.

Президентът на ИВФ Мохамед Джалуд, който не успя да присъства лично в залата, изпрати официално послание до делегатите. В него той подчерта значението на единството в името на спорта и глобалната общност: „Длъжни сме да останем сплотени и отдадени на каузата на ИВФ и щангите на всички пет континента. Нашите състезатели, треньори и официални лица разчитат на нашето лидерство, за да продължим да развиваме спорта, който толкова обичат. Наш дълг е не просто да оправдаем, а да надминем техните очаквания. Този конгрес показва упоритата ни работа, чиято неизменна цел е да направи вдигането на тежести още по-силен, значим и авторитетен спорт в рамките на олимпийското движение.“

След изчитането на обръщението присъстващите отправиха своите най-добри пожелания за бързо и пълно възстановяване на президента Джалуд.

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Работната програма продължи с представяне на отчетите на отделните комитети и комисии към ИВФ, както и с подробна справка относно изпълнението на бюджета за 2026 година. Назначеният наскоро спортен мениджър по вдигане на тежести за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 Едуардо Виланова запозна делегатите с напредъка по организацията на форума, засягайки теми като настаняване, транспорт, зали, визови процедури и ключови дати през 2027 и 2028 година. Свои актуални доклади представиха също бъдещите домакини на състезания под егидата на федерацията и официалните търговски доставчици.

Конгресът гласува и решенията на Изпълнителния съвет, взети ден по-рано. Ратифицирано бе удължаването на мандата на действащата Комисия по етика и дисциплина, както и назначаването на трима от седемте ѝ членове. Беше утвърден и съставът на новосъздадената Финансова консултативна група към ИВФ, състояща се от трима експерти.

Форумът завърши с официална церемония съвместно с ръководството на Музея на вдигането на тежести в Шълун, открит през 2024 година. Двете страни подписаха Меморандум за разбирателство, а международната централа използва повода, за да дари на музея автентичен олимпийски огън от Игрите в Париж през 2024 година.

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