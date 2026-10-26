ПСЖ 0:0 Лион, силни минути на домакините

Тази вечер Пари Сен Жермен иа Лион играят при резултат 0:0 на "Парк де Пренс" в мач от 8-ия кръг на Лига 1. Срещата трябваше да се проведе в неделя, но по настояване на полицията заради безредиците в Париж, бе преместена за днес.

Луис Енрике излиза в този мач с Феран Торес, Манес Аклиуш и Дезире Дуе в предни позиции. В средата на терена ще действат Витиня, Фабиан Руис и Жоао Невеш.

The starting eleven from Paris. ⚔️ #PSGOL I @Ligue1_ENG https://t.co/jqVeZgU9IT — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 26, 2026

Пауло Фонсека пък залага на Ърнест Нуама, Жюлиен Дюранвил и Халис Мера в атака. Триото в халфовата линия е съставено от Корентен Толисо, Танър Тесман и Тайлър Мортън.

The starting 11 Gones for #PSGOL 🔴🔵 All together! 🦁 https://t.co/T6rmEOFptq — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) October 26, 2026

Домакините започнаха силно и още в 4-тата минута Дезире Дуе направи пробив и стреля, но вратарят Грайф блесна с превъзходно спасяване.

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