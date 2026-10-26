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ЦСКА изкачи върха в "efbet Лига" след убедителна победа над Лудогорец в последния мач преди завръщането на "Армията"
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен

ПСЖ 0:0 Лион, силни минути на домакините

  • 26 окт 2026 | 21:13
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ПСЖ 0:0 Лион, силни минути на домакините

Тази вечер Пари Сен Жермен иа Лион играят при резултат 0:0 на "Парк де Пренс" в мач от 8-ия кръг на Лига 1. Срещата трябваше да се проведе в неделя, но по настояване на полицията заради безредиците в Париж, бе преместена за днес.

Луис Енрике излиза в този мач с Феран Торес, Манес Аклиуш и Дезире Дуе в предни позиции. В средата на терена ще действат Витиня, Фабиан Руис и Жоао Невеш.

Пауло Фонсека пък залага на Ърнест Нуама, Жюлиен Дюранвил и Халис Мера в атака. Триото в халфовата линия е съставено от Корентен Толисо, Танър Тесман и Тайлър Мортън.

Домакините започнаха силно и още в 4-тата минута Дезире Дуе направи пробив и стреля, но вратарят Грайф блесна с превъзходно спасяване.

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