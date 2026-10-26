ПСЖ 0:0 Лион, силни минути на домакините

Тази вечер Пари Сен Жермен иа Лион играят при резултат 0:0 на "Парк де Пренс" в мач от 8-ия кръг на Лига 1. Срещата трябваше да се проведе в неделя, но по настояване на полицията заради безредиците в Париж, бе преместена за днес.
Луис Енрике излиза в този мач с Феран Торес, Манес Аклиуш и Дезире Дуе в предни позиции. В средата на терена ще действат Витиня, Фабиан Руис и Жоао Невеш.
Пауло Фонсека пък залага на Ърнест Нуама, Жюлиен Дюранвил и Халис Мера в атака. Триото в халфовата линия е съставено от Корентен Толисо, Танър Тесман и Тайлър Мортън.
Домакините започнаха силно и още в 4-тата минута Дезире Дуе направи пробив и стреля, но вратарят Грайф блесна с превъзходно спасяване.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google