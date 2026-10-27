Алкарас: Саша напълно заслужава да е №1

Испанският тенисист Карлос Алкарас коментира предстоящото изкачване на германския си съперник Александър Зверев на върха в световната ранглистата на AТР.

"Саша напълно го заслужава. Тенисът не е просто излизане на корта и добра игра. Да бъдеш най-добрият в един мач не е достатъчно: постоянството през целия сезон е това, което е наистина важно. Някои играчи се открояват със стила или нивото си на игра, докато други се отличават с физическа сила. Мисля, че Саша съчетава и двете.

Той има изключително ниво на тенис и отлична физическа сила, което му позволява да се състезава на ниво през цялата година, да достига до финали седмица след седмица, да избягва сериозни контузии и да поддържа постоянство, без да се изморява твърде много. Затова вярвам, че той повече от заслужено ще стане номер 1 в света, защото имаше изключителен сезон. Много се радвам за него. Знам колко много е работил за постигането на тази цел. Това е заслужена награда“, цитира Алкарас Punto de Break.

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Зверев ще оглави ранглистата на ATР за първи път в кариерата си през следващия месец. Този сезон 29-годишният германец спечели два турнира от Големия шлем – „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ. Той също така достигна до финала на „Уимбълдън“.

Алкарас е трети в света. 23-годишният испанец е спечелил седем турнира от Големия шлем в кариерата си.

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