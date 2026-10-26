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Сестри Стоеви и Налбантова се пускат на силен турнир в Германия

  • 26 окт 2026 | 08:55
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Сестри Стоеви и Налбантова се пускат на силен турнир в Германия

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова ще участват през тази седмица на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

На двойки жени петкратните европейски шампионки сестри Стоеви са поставени под номер 4 в схемата и ще започнат с двубой срещу датчанките Анна-Софи Нилсен и Софи Рьойкяер.

На единично Калояна Налбантова ще играе в първия кръг срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха.

Българката загуби от тази съперничка на турнира "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) преди две седмици.

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