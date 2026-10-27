Играчите призоваха АТР да не намаля наградния фонд при двойките

Водещите състезатели в тениса на двойки при мъжете призоваха управата на професионалния Тур на ATP да преразгледа плановете за пренасочването на голяма част от наградните фондове към надпреварите на сингъл и за намаляването на обхвата на схемите в турнирите при дуетите.

В писмо до борда и ръководството на ATP, подписано от 137 активни и 33 бивши играчи, както и от 20 федерации, от групата заявиха, че разбират нуждата от реформи, но и че се притесняват от плановете, които се обсъждат.

По-рано през месеца от ATP обявиха, че разглеждат потенциални промени на броя участници в турнирите на двойки след 2028 година, а освободените средства ще бъдат пренасочени към квалификациите ранните кръгове на надпреварите поединично.

Плановете включват намаляването на участниците в схемите на двойки на елитните турнири от сериите "Мастърс" на 16 от 32, а събитията от по-ниски рангове ще включват още по-малко дуети. С изключение на надпреварите от Големия шлем и Олимпийските игри, турнирите на двойки получават далеч по-малко внимание от тези на сингъл, а много малко водещи играчи играят във формата, въпреки че той е особено популярен на клубно ниво.

"Настоящите планове биха пренасочили около 20 млн. долара от наградните фондове при дуетите към сингъл, като същевременно се намаляват професионалните възможности за специалистите на двойки. Тази промяна би направила трудна задачата на талантливите играчи да изграждат и поддържат кариера на двойки. Един здравословен професионален спорт не може да разчита само на малка група големи звезди - той трябва да даде възможност на играчите да се развиват, да се съревновават и да се изхранват", пише в съобщението, цитирано от агенция Ройтерс.

Ръководният орган на мъжкия тенис заяви по-рано през месеца, че двойките ще продължат да бъдат основна част от Тура и че преразглеждането единствено цели да се открие модел за неговото устойчиво дългосрочно бъдеще.

От ATP добавиха, че дискусиите със Съвета на играчите ще продължат, а през следващия месец ще се проведат ежегодните срещи в края на сезона в Торино.

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