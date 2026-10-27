Дузпа за Реал Мадрид и червен картон за Кансело? Съдийската комисия се произнесе

Техническият комитет на съдиите в Испания направи детайлен преглед на най-дискусионните моменти от изминалото дерби между Барселона и Реал Мадрид. “Белите” се наложиха с 2:1 като гости, като в двубоя имаше редица спорни ситуации.
Първият разгледан инцидент бе потенциалната дузпа в полза на Реал Мадрид заради игра с ръка на Алехандро Балде. Още по време на самия двубой главният съдия Мартинес Мунуера отсъди, че става дума за естествено положение на тялото. От съдийската комисия напълно подкрепиха неговото решение и посочиха, че действието не подлежи на наказание: „Балде и Мбапе водят взаимна борба за овладяване на топката. Тя се удря в ръката на бранителя напълно случайно. Ръката е в естествена позиция спрямо динамиката на самото движение.”
Вторият ключов казус, обсъден от рееферите, бе единоборството, при което Кансело фаулира Диоманде. Според оценката на съдийския орган атакуващият футболист води топката и развива нападение, а Кансело осъществява частичен контакт с крака му, без да е налична прекомерна сила или бруталност. Въпреки това от комитета обобщиха: „Действието е безразсъдно и реферът трябваше да покаже жълт картон.“
В този епизод от срещата "кралете" дори претендираха за директен червен картон на Кансело.