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Дузпа за Реал Мадрид и червен картон за Кансело? Съдийската комисия се произнесе

  • 27 окт 2026 | 19:45
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Техническият комитет на съдиите в Испания направи детайлен преглед на най-дискусионните моменти от изминалото дерби между Барселона и Реал Мадрид. “Белите” се наложиха с 2:1 като гости, като в двубоя имаше редица спорни ситуации.

Първият разгледан инцидент бе потенциалната дузпа в полза на Реал Мадрид заради игра с ръка на Алехандро Балде. Още по време на самия двубой главният съдия Мартинес Мунуера отсъди, че става дума за естествено положение на тялото. От съдийската комисия напълно подкрепиха неговото решение и посочиха, че действието не подлежи на наказание: „Балде и Мбапе водят взаимна борба за овладяване на топката. Тя се удря в ръката на бранителя напълно случайно. Ръката е в естествена позиция спрямо динамиката на самото движение.”

Вторият ключов казус, обсъден от рееферите, бе единоборството, при което Кансело фаулира Диоманде. Според оценката на съдийския орган атакуващият футболист води топката и развива нападение, а Кансело осъществява частичен контакт с крака му, без да е налична прекомерна сила или бруталност. Въпреки това от комитета обобщиха: „Действието е безразсъдно и реферът трябваше да покаже жълт картон.“

В този епизод от срещата "кралете" дори претендираха за директен червен картон на Кансело.

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