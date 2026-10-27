Дузпа за Реал Мадрид и червен картон за Кансело? Съдийската комисия се произнесе

Техническият комитет на съдиите в Испания направи детайлен преглед на най-дискусионните моменти от изминалото дерби между Барселона и Реал Мадрид. “Белите” се наложиха с 2:1 като гости, като в двубоя имаше редица спорни ситуации.

Първият разгледан инцидент бе потенциалната дузпа в полза на Реал Мадрид заради игра с ръка на Алехандро Балде. Още по време на самия двубой главният съдия Мартинес Мунуера отсъди, че става дума за естествено положение на тялото. От съдийската комисия напълно подкрепиха неговото решение и посочиха, че действието не подлежи на наказание: „Балде и Мбапе водят взаимна борба за овладяване на топката. Тя се удря в ръката на бранителя напълно случайно. Ръката е в естествена позиция спрямо динамиката на самото движение.”

It not football, it's laliga 🤢🤮🤮🤮How is this not a penalty ? Clear hand from Balde https://t.co/93DBU5ioeR — Clinch (@ClinchRMCF) October 25, 2026

Вторият ключов казус, обсъден от рееферите, бе единоборството, при което Кансело фаулира Диоманде. Според оценката на съдийския орган атакуващият футболист води топката и развива нападение, а Кансело осъществява частичен контакт с крака му, без да е налична прекомерна сила или бруталност. Въпреки това от комитета обобщиха: „Действието е безразсъдно и реферът трябваше да покаже жълт картон.“



В този епизод от срещата "кралете" дори претендираха за директен червен картон на Кансело.

🚨 INTENTIONAL STAMP BY CANCELO ON DIOMANDÉ’S FOOT?! 😡💥 🟥 MANY ARE CALLING FOR A RED CARD, BUT THE REFEREE DIDN’T EVEN SHOW A YELLOW! 😳🤯 EVEN THE ASSISTANT REFEREE LOOKED SHOCKED! 👀🔥 https://t.co/vmA8YJTv0t — X_GÖAL (@Xrkt111686) October 25, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google