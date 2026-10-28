Ювентус трябва да догонва конкурентите си

Довечера от 21:45 часа стадион "Луиджи Ферарис" ще бъде арена на сблъсъка между Дженоа и Ювентус от 9-ия кръг на италианската Серия "А". Двата тима влизат в двубоя с различни цели, но и с голяма необходимост от точки след изиграните първи осем мача от сезона.

Преди този кръг Ювентус заема 6-о място в подреждането с актив от 14 точки след 4 победи, 2 равенства и 2 загуби при голова разлика 11:8. От своя страна Дженоа се намира на 16-а позиция със 7 точки (2 победи, 1 равенство и 5 загуби) и голова разлика 6:13. За домакините всяка точка е от значение в битката за отдалечаване от зоната на изпадащите, докато гостите от Торино изостават от лидерите Интер и Лацио, които имат по 22 точки.

Дженоа влиза в мача след домакински успех с 1:0 срещу Венеция в миналия кръг. Преди това тимът отстъпи с 0:2 при гостуването на Рома, но спечели у дома срещу Фиорентина с 2:1. В последните си 5 мача във всички турнири генуезци записаха 2 победи и 3 загуби, включително поражения от Рапид (Букурещ) с 0:2 в контрола и от Парма с 1:2 в Серия "А".

Ювентус постигна победа с 2:0 като гост на Лече в последния си мач от Серия "А". В Лига Европа "бианконерите" завършиха 2:2 у дома срещу Рен, а преди това претърпяха тежко домакинско поражение с 0:3 от Лацио. Предишните гостувания на отбора донесоха победа с 2:1 срещу Селта в ЛЕ и равенство 1:1 срещу Каляри в първенството.

В лагера на Ювентус има сериозен брой контузени състезатели. Извън сметките са Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Джеф Екатор, Мехмет Зеки Челик, Аркадиуш Милик, Николас Гонсалес, Камил Грабара и Мануел Локатели. За Дженоа мача пропускат Джибрил Соу, Елиас Хавел, Лоренцо Вентурино и Самуел Виафе. Милутин Осмаич остава водещ голмайстор за домакините през сезона с 3 попадения.

В последните 5 директни срещи между двата отбора балансът е изцяло в полза на Ювентус: 4 победи за "старата госпожа" и 1 равенство, при липса на победи за Дженоа. В тези мачове Ювентус записа успехи с 2:0 у дома (април 2026 г.), 1:0 като гост (август 2025 г.), 1:0 у дома (март 2025 г.) и 3:0 в Генуа (септември 2024 г.), а срещата в Торино през март 2024 г. завърши при 0:0.

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Снимки: Gettyimages