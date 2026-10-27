Ла Лига сезира за удара по главата на Камавинга и куп други провинения в Ел Класико

Ла Лига внесе официален доклад пред Дисциплинарната комисия и Комисията за борба с насилието за 17 регистрирани провинения на трибуните по време на дербито между Барселона и Реал Мадрид през изминалия уикенд. Десет от нарушенията са дело на домакинските привърженици, като сред тях изпъкват удар с флаг по главата на Едуардо Камавинга и обидните възгласи по адрес на Марк Кукурея. Остананалите седем описани случая са свързани с феновете на мадридчани, които са скандирали обиди срещу каталунския клуб.

Нарушения от страна на домакинската публика

1 В 9:25-ата минута на срещата група привърженици на домакините, разположени в Gol Sud, сектори от 20 до 24, и принадлежащи към „Grada Gol 1957“, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Този португалец е голям кучи син“.

2 В 16:05-ата минута на срещата група привърженици на домакините, разположени в Gol Sud, сектори от 20 до 24, и принадлежащи към „Grada Gol 1957“, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Кукурея, кучи сине“.

3 В 22:35-ата минута на срещата група привърженици на домакините, разположени в различни сектори на Gol Nord, скандираха хорово и координирано в продължение на около 5 секунди: „Майната му на Реал Мадрид, майната му на Реал Мадрид“.

4 В 26:35-ата минута на срещата група привърженици на домакините, принадлежащи към „Grada Gol 1957“ и разположени в Gol Sud, сектори от 20 до 24, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Мадридистът е кучи син, майка му се кефи, докато го ч*кат отзад“.

5 В 56:50-ата минута на срещата група привърженици на домакините, принадлежащи към „Grada Gol 1957“ и разположени в Gol Sud, сектори от 20 до 24, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Настъпи го, настъпи го“.

6 В 82-рата минута на срещата група привърженици на домакините, разположени в Gol Sud, сектори от 20 до 24, и принадлежащи към „Grada Gol 1957“, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Кукурея, кучи сине“.

7 В 87:35-ата минута на срещата група привърженици на домакините, разположени в Gol Sud, сектори от 20 до 24, и принадлежащи към „Grada Gol 1957“, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Мадридистите са копелета“.

8 В 89:10-ата минута на срещата група привърженици на домакините, разположени в Gol Sud, сектори от 20 до 24, и принадлежащи към „Grada Gol 1957“, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Мадридистите са копелета“.

9 В 87-ата минута на срещата, по време на празненствата след втория гол на гостуващия отбор, няколко привърженици на домакините от агитката „Grada Gol 1957“, разположени в Gol Sud, сектори 23–24, хвърлиха на терена различни предмети, сред които бутилки, кенове, запалки и устройство за вейпинг. Нито един от предметите не уцели футболист от гостуващия отбор.



Вследствие на инцидента беше задействана първата фаза от протокола за действие при хвърляне на предмети. Чрез уредбата на стадиона беше отправено съобщение, призоваващо привържениците да прекратят това поведение. Срещата беше прекъсната за 1 минута и 20 секунди заради инцидента. Случаят е отразен в съдийския доклад.

10 В 87-ата минута на срещата, по време на празненствата след втория гол на гостуващия отбор, привърженик на домакините от „Grada Gol 1957“, разположен в Gol Sud, сектори 23–24, удари с флаг футболиста на гостите Камавинга. Инцидентът предизвика отзвук и в социалните мрежи.

Специално трябва да се отбележи, че описаните действия са извършени единствено от посочената зона, докато останалите присъстващи на стадиона привърженици на домакините са се държали подобаващо.

Camavinga fue agredido con una bandera en la celebración del segundo gol del Madrid. La realización no mostró ninguna imagen y DAZN retiró un vídeo. Aquí, las imágenes grabadas por un aficionado. https://t.co/yvFuKcrXFg — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) October 26, 2026

Нарушения от страна на гостуващата публика

Освен това, за сведение и разглеждане от Дисциплинарната комисия се посочват следните инциденти:

1 В 11:05-ата минута на срещата група привърженици на гостуващия отбор, разположени в Gol Nord, сектори 323 и 324, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Майната му на Барса, майната му на Барса, ей“.

2 В 29-ата минута на срещата група привърженици на гостуващия отбор, разположени в Gol Nord, сектори 323 и 324, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Майната му на Барса, майната му на Барса, ей“.

3 В 38-ата минута на срещата група привърженици на гостуващия отбор, разположени в Gol Nord, сектори 323 и 324, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Майната му на Барса, майната му на Барса, ей“.

4 В 43:40-ата минута на срещата група привърженици на гостуващия отбор, разположени в Gol Nord, сектори 323 и 324, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Майната му на Барса, майната му на Барса, ей“.

5 В 51:40-ата минута на срещата група привърженици на гостуващия отбор, разположени в Gol Nord, сектори 323 и 324, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Майната му на Барса, майната му на Барса, ей“.

6 В 88:35-ата минута на срещата група привърженици на гостуващия отбор, разположени в Gol Nord, сектори 323 и 324, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Майната му на Барса, майната му на Барса, ей“.

7 Във втората минута на добавеното време (90:00 + 2:05) група привърженици на гостуващия отбор, разположени в Gol Nord, сектори 323 и 324, скандираха хорово и координирано в продължение на около 10 секунди: „Майната му на Барса, майната му на Барса, ей“.

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