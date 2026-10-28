Манчестър Сити продължава защитата на трофея от "Карабао Къп" срещу неудобен съперник

Днес от 21:30 часа Манчестър Сити приема Брайтън в мач от четвъртия кръг на "Карабао Къп". Защитаващите титлата си "граждани" влизат в двубоя след загуба с 1:2 като гост на Астън Вила в Премиър лийг, която прекъсна серията им от поредни победи. От своя страна, Брайтън също претърпя поражение в последния си мач от първенството с 0:2 срещу Ливърпул на 25 октомври.

В предишния кръг Манчестър Сити елиминира Норич. Тимът на Енцо Мареска разгроми "канарчетата" с 5:0, а Брайтън съкруши Манчестър Юнайтед след паметен обрат от 0:2 до 3:2 на "Олд Трафорд".

Манчестър Сити има три победи и две загуби в последните си пет срещи във всички турнири. Преди поражението с 1:2 от Астън Вила, съставът записа изразителна победа с 5:1 над АЕК в Шампионската лига и успех с 3:2 срещу Ипсуич в Премиър лийг. В предишните си мачове тимът загуби от Пари Сен Жермен с 2:4 и надигра Ливърпул с 3:0.

Брайтън показва добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Преди да отстъпи на Ливърпул с 0:2, отборът завърши 0:0 срещу Яблонец в Лигата на конференциите, а преди това постигна три поредни победи: 5:0 срещу Кристъл Палас, 4:0 срещу Кауно Жалгирис и 0:2 срещу Съндърланд.

В състава на домакините Антоан Семеньо пропуска двубоя поради контузия в коляното, която ще го извади от терените за период до осем седмици. Участието на голмайстора Ерлинг Холанд остава под въпрос заради проблем с крака.

В състава на Брайтън Ферди Кадиоглу и Чема Андрес са под въпрос след получени травми срещу Ливърпул. Матс Вийфер и Янкуба Минте ще преминат късни фитнес тестове, докато Каору Митома, Феми Азис, Евън Фъргюсън, Паскал Струйк и Стефанос Цимас са извън строя поради контузии.

В последните пет срещи между двата тима Брайтън има предимство с две победи, докато Манчестър Сити е записал една победа, а два двубоя са завършили наравно. Последният им мач на 7 януари 2026 г. приключи 1:1.



Преди това Брайтън спечели у дома с 2:1 на 31 август 2025 г., а срещата в Манчестър на 15 март 2025 г. завърши 2:2. Брайтън взе победа с 2:1 и на 9 ноември 2024 г., докато Манчестър Сити спечели с 4:0 като гост на 25 април 2024 г.

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Снимки: Gettyimages