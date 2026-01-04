Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на "Дакар"

"Теодор Кабакчиев има реален шанс да стане следващият българин, който ще се състезава на „Дакар“, казва Тодор Христов – единственият българин с четири участия в тази надпревара, две от които като пилот.

Световеният шампион по суперендуро при младежите и доказал се в ендурото, Теодор беше спрян само от травма през 2025 г., която попречи на още един силен сезон. Христов подчертава, че Теодор е изключително мотивиран и талантлив и при наличен бюджет може да представи България достойно на световната сцена.

„Теодор, заедно с Мартин Чой и Никола Цолов, са нашите най-силни надежди в моторните спортове“, допълва Христов.

Тазгодишното рали „Дакар“ се очертава като едно от най-интересните и непредвидими издания. Броят на мотоциклетите е драстично намален – само 118, което никога не се е случвало. Причините са тежките етапи и фактът, че много от най-добрите пилоти се пренасочват към UTV, четириколесни машини или автомобили.

„Класът на моторите стана буквално зверски“, отбелязва Христов.

При автомобилите интересът остава огромен – 207 участника, както и 97 екипажа в категорията Rally Classic с исторически автомобили, които набира все повече популярност заради атмосферата и лекотата на състезанието.

Организаторите продължават и курса към „зелените“ технологии чрез категорията Mission 1000 за електрически и алтернативни превозни средства, макар че тази година участниците са малко – само 7 електрически мотоциклета и един камион.

Сред съществените промени е отпадането на 48-часовия маратонски етап, който миналата година доведе до отпадане на много лидери, както и въвеждането на междинни сервизни зони в някои отсечки, където състезателите могат да сменят гума или да извършат кратък ремонт.

Въпреки това предизвикателството остава огромно – около 5000 км специални етапи от общо 8000 км.

„Свързващите етапи често са по-тежки от самите специални. След 300–400 км в пустинята те чакат още 200–300 км до бивака. Това е убийствено“, обяснява Христов, който добре познава изпитанието отвътре.

Голямата битка при автомобилите отново ще бъде между заводските отбори на Dacia, Ford и Toyota.

„Силите са много изравнени, технологиите напреднаха страшно много и за първи път ми е трудно да дам прогноза“, признава Христов.

Въпреки това фаворити остават Насер Ал-Атия, Себастиан Льоб, Карлос Сайнц и други утвърдени пилоти, които няма да позволят лесно титлата да бъде спечелена.