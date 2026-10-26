Зверев и Алкарас пренесоха тениса във Виенската държавна опера

Две от водещите фигури в мъжкия тенис – Александър Зверев и Карлос Алкарас – замениха за кратко корта с една от най-прочутите културни сцени в света. Преди старта на надпреварата от сериите АТР 500 „Ерсте Банк Оупън“, германецът и испанецът посетиха Виенската държавна опера в компанията на турнирния директор Хервиг Щрака.

Вторият и третият в световната ранглиста се насладиха на специална обиколка из забележителната сграда на булевард „Рингщрасе“. Лично директорът на операта Богдан Рошчич влезе в ролята на гид за спортните звезди, запознавайки ги отблизо с вековното културно наследство на австрийската столица.

Освен че разгледаха великолепната архитектура, Зверев и Алкарас позираха за фотосесия на сцената и дори опитаха няколко атрактивни отигравания с ракетите както там, така и по монументалното главно стълбище на сградата. Програмата на тенисистите завърши с разглеждане на прочутия Чаен салон и централната ложа.

🎥 Carlos Alcaraz and Zverev visit the Vienna State Opera Carlos is happy with the way he’s playing and hopes the next tournaments go better He says Zverev would be more comfortable performing on the opera main stage and he would pay to watch it Full video on @ErsteBankOpen YT https://t.co/RZoFnXbSaL — Alcaraz Daily (@alcarazdaily) October 26, 2026

„Винаги е впечатляващо да се посещават световноизвестни оперни театри, а аз вече съм виждал доста от тях“, коментира Зверев след разходката.

Алкарас също остана силно развълнуван от визитата: „Това е място, пропито с история, и е наистина внушително. Досега никога не бях влизал в опера, така че за мен е изключително вълнуващо да бъда тук и да видя всичко това с очите си. Страхотно е да научиш повече за подобна историческа сцена и да я преживееш отвътре.“

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