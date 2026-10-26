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Зверев и Алкарас пренесоха тениса във Виенската държавна опера

  • 26 окт 2026 | 16:14
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Зверев и Алкарас пренесоха тениса във Виенската държавна опера

Две от водещите фигури в мъжкия тенис – Александър Зверев и Карлос Алкарас – замениха за кратко корта с една от най-прочутите културни сцени в света. Преди старта на надпреварата от сериите АТР 500 „Ерсте Банк Оупън“, германецът и испанецът посетиха Виенската държавна опера в компанията на турнирния директор Хервиг Щрака.

Вторият и третият в световната ранглиста се насладиха на специална обиколка из забележителната сграда на булевард „Рингщрасе“. Лично директорът на операта Богдан Рошчич влезе в ролята на гид за спортните звезди, запознавайки ги отблизо с вековното културно наследство на австрийската столица.

Освен че разгледаха великолепната архитектура, Зверев и Алкарас позираха за фотосесия на сцената и дори опитаха няколко атрактивни отигравания с ракетите както там, така и по монументалното главно стълбище на сградата. Програмата на тенисистите завърши с разглеждане на прочутия Чаен салон и централната ложа.

„Винаги е впечатляващо да се посещават световноизвестни оперни театри, а аз вече съм виждал доста от тях“, коментира Зверев след разходката.

Алкарас също остана силно развълнуван от визитата: „Това е място, пропито с история, и е наистина внушително. Досега никога не бях влизал в опера, така че за мен е изключително вълнуващо да бъда тук и да видя всичко това с очите си. Страхотно е да научиш повече за подобна историческа сцена и да я преживееш отвътре.“

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