Зверев и Алкарас пренесоха тениса във Виенската държавна опера

Две от водещите фигури в мъжкия тенис – Александър Зверев и Карлос Алкарас – замениха за кратко корта с една от най-прочутите културни сцени в света. Преди старта на надпреварата от сериите АТР 500 „Ерсте Банк Оупън“, германецът и испанецът посетиха Виенската държавна опера в компанията на турнирния директор Хервиг Щрака.
Вторият и третият в световната ранглиста се насладиха на специална обиколка из забележителната сграда на булевард „Рингщрасе“. Лично директорът на операта Богдан Рошчич влезе в ролята на гид за спортните звезди, запознавайки ги отблизо с вековното културно наследство на австрийската столица.
Освен че разгледаха великолепната архитектура, Зверев и Алкарас позираха за фотосесия на сцената и дори опитаха няколко атрактивни отигравания с ракетите както там, така и по монументалното главно стълбище на сградата. Програмата на тенисистите завърши с разглеждане на прочутия Чаен салон и централната ложа.
„Винаги е впечатляващо да се посещават световноизвестни оперни театри, а аз вече съм виждал доста от тях“, коментира Зверев след разходката.
Алкарас също остана силно развълнуван от визитата: „Това е място, пропито с история, и е наистина внушително. Досега никога не бях влизал в опера, така че за мен е изключително вълнуващо да бъда тук и да видя всичко това с очите си. Страхотно е да научиш повече за подобна историческа сцена и да я преживееш отвътре.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google