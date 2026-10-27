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Над 200 състезатели ще се включат във втория кръг на Държавното по бокс за ученици

  • 27 окт 2026 | 13:32
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Над 200 състезатели ще се включат във втория кръг на Държавното по бокс за ученици

Повече от 200 състезатели от над 50 клуба ще се качат на ринга в Кюстендил. Те ще вземат участие във втория кръг на Държавното лично-отборно първенство по бокс за ученици. Шампионатът ще се проведе от днес до събота, 31 октомври и ще излъчи носителя на титлата в отборното класиране на България.

Младите таланти ще боксират в 21 категории. Най-наситена е схемата при 50 и 54-килограмовите, където има по 17 участника. Срещите се очакват с голям интерес и ще бъдат наблюдавани от треньорите на националния отбор за юноши, които ще могат да отличат най-добре представилите се и да ги включат в разширения състав за международните турнири през следващата година.

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