Нургюл Салимова: Не бих се отказала от мечтата си заради проблемите във федерациите

Нургил Салимова, която завоюва златен медал в индивидуалната надпревара и бронз в отборната от Европейската клубна купа за жени в Будва, Черна гора заяви, че пробемите в управлението на шахмата у нас не могат да я откажат да преследва мечтите си. Тя коментира последните си успехи в ефира на предаването "Денят започва" по БНТ:

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"Цялата година беше много успешна за мен, особено след миналата година. Тъй като миналата година преминавах през доста труден период. Така че съм много благодарна и щастлива, че не се отказах и продължих да тренирам даже по-усилено отпреди, промених някои неща в подготовката си, в обкръжението си и се радвам, че тези неща дават резултат и вероятно това е най-важното за мен."

Салимова остана непобедена в индивидуалната надпревара в Будва, където заслужи златния медал.

"Не мога да кажа, че съм променила нещо в начина си на подготовка. Понякога работех сама, понякога се свързвах с един от треньорите ми. Като цяло, за мен е много важно да съм в добро настроение по време на турнира. Да не се случват някакви други неща, които да ме разсейват. За щастие по време на този турнир всичко беше наред. Аз играя за този отбор точно на този турнир за последните три години. Имаме много приятна атмосфера, всичко беше наред, и затова бях концентрирана само и изцяло върху шаха, което ми помогна допълнително", обясни тя.

Българката участва в клубното първенство със сръбския тим Сремска Митровица.

"Тук различни държави могат да вземат различни играчи, т.е. чуждестранни играчи. Отборът, който спечели - Монте Карло, те нямат нито една състезателка, която е гражданка на Монако, всички са елитни играчи. Тоест това, че представлявам сръбския отбор на този турнир това е европейска клубна купа. Това по никакъв начин не означава, че представлявам Сърбия. Аз все още съм състезател на България. Преди месец беше шахматната олимпиада, където аз играх на първа дъска. Засега всичко е наред", обясни Салимова.

"За съжаление, в нашата държава, в нашата федерация особено, никога не може да си 100% спокоен ментално. Но съм свикнала с това. Доколкото до мотивацията, аз винаги си я имам. Няма значение какво се случва с федерациите. В крайна сметка аз се състезавам за себе си. Това е моята мечта. И не бих се отказала от нея заради федерациите или каквито и други проблеми, които не зависят от мен", коментира българката.

Салимова добави, че в края на годината й предстои световното първенство по рапид и блиц.

"Не са го обявили още. За това не мога да кажа за сигурност кога и къде. Но в момента, като краткосрочна цел, може би, мога да посоча това. Тъй като аз също така обръщам внимание и на бързия шах. Догодина вероятно имаме европейско отборно и европейското индивидуално първенство за жени. Това са главните турнири", завърши тя.

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