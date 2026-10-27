Тервел Пулев в ъгъла на Тома Великов за завръщането му на ринга на MAX FIGHT

Един от най-обещаващите таланти на българския бокс - Тома Великов излиза отново на ринга на MAX FIGHT в морско дерби. С олимпийския бронзов медалист Тервел Пулев в своя ъгъл, на 28 ноември в Зала „Младост“ в Бургас, 20-годишният варненец ще се изправи срещу многократен медалист от републикански първенства и представител на домакините - опитния Стойчо Недев.

Въпреки крехката възраст, вече се възлагат големи очаквания за бъдещето в професионалния бокс на „Карма“, както е известен Великов. Трениран от един от най-обичаните бойци в България - Тервел Пулев, той проправя пътя си към големите мачове с поредни безапелационни победи. До момента в кариерата си Великов има безупречна статистика от 3 победи в 3 мача, а една от тях идва и след нокаут.

Преди малко повече от година, варненецът прави своя дебют. Още в първата си среща той се изправя пред сериозно изпитание - боец с 15 професионални мача зад гърба си - Светлин Спасов. След 4-рундова битка Великов стига до успеха след единодушно съдийско решение.

Именно тази изява на младия боксьор му носи и участие в най-престижната верига за бойни спортове в България - MAX FIGHT. В 64-ото издание Великов излиза на ринга срещу Константин Егоров - 19-годишен украинец, трикратен шампион на родината си. Сериозната визитка не плаши “Карма”, който налага своето темпо още с първия гонг. Освен наставленията на своя ментор Тервел Пулев и на легендата Димитър Щилянов, Великов показва и завидни технически умения. Агресивният начин, по който води двубоя, не оставя шансове на Егоров за противодействие, като съдията прекратява срещата в средата на третия рунд и отсъжда победа с технически нокаут за варненеца.

За последен път Великов участва на MAX FIGHT 65 в Пловдив. В града под тепетата представителят на клуб “Венко Пулев” се изправи срещу друг талантлив боксьор, 19-годишния Юлиан Мадев. В истинска 4-рундова война, Мадев показва своя агресивен стил, налагащ непрестанен натиск, като това се оказва най-сериозното изпитание за “Карма” в професионалната му кариерата. Стига се до съдийско решение, като именно варненецът единодушно е обявен за победител.

В другия ъгъл на MAX FIGHT 67 ще бъде Стойчо Недев. 38-годишният бургазлия също е в серия от 3 поредни успеха на ринга на организацията, като последното му участие беше именно в родния му град през лятото.

Недев започва професионалната си кариера със загуба в предварителната карта на MAX FIGHT 57. Съперник в дебюта му е бившия украински национал Олексий Ширяев, който е трикратен държавен шампион на България. Битката преминава през всичките 4 рунда, като завърша със загуба за Недев след неединодушно съдийско решение.

Бургазлията постига първата си победа на MAX FIGHT Selection, където се изправя срещу Славея Стефанов - боксьор със сериозен опит във Великобритания. Изходът от 4-рундовия сблъсък отново трябва да бъде решен от съдиите, като успехът е присъден на Недев след единодушно решение.

Само два месеца по-късно, бургазлията отново е на ринга, този път в Свети Влас. Там се изправя срещу опитния Светлин Спасов, повече от година преди мача му срещу Великов. Битката е оспорвана, двамата бойци непрестанно си разменят удари, но не успяват да откажат другия. Недев постига втората си поредна победа след единодушно съдийско решение.

Българинът има и двубой в Испания. 6 рунда срещу непобедения представител на домакините Андреу Кабайеро, като сидиите единодушно присъждат победата на ибериеца.

След поражението в чужбина, Недев се оттегля от професионалния ринг. До лятото на 2026 и MAX FIGHT 66. В своя роден град, бургазлията излиза за реванш срещу Светлин Спасов. След два успорвани рунда, Недев поваля своя опонент в края на третия, но Спасов успява да се изправи. С оставаща около минута от последния 4-и рунд, Недев отново сваля в нокдаун софианеца, този път с удар в черния дроб, съперникът му отново се връща на крака, но съдията прекратява срещата.

На MAX FIGHT 67 Тома Великов “Карма” и Стойчо Недев ще се изправят в 6-рундов сблъсък, който ще бъде част и от най-новата инициатива на MAX FIGHT и Община Бургас - Купа „Свети Никола“. За първи път всички боксови сблъсъци от една гала ще бъдат част от общ турнир, а победителят в избрания за най-атрактивен мач на вечерта ще бъде определен и като първия носител на Купа „Свети Никола“ в историята.

В края на есента ни очаква истински празник на бойните спортове, който ще започне със същинско морско дерби. Младостта ще се изправи срещу опита, Варна - срещу Бургас, Великов срещу Недев. Кой ще надделее в битката на поколенията, кой ще получи честта да се превърне в първия носител на Купа „Свети Никола“ и кой ще бъде новият шампион на България в професионалния бокс? Ще разберем заедно на 28 ноември в Бургас.

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