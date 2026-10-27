Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Почина Валентин Трънски – една от знаковите фигури в българското таекуондо

  • 27 окт 2026 | 10:36
  • 755
  • 0
Почина Валентин Трънски – една от знаковите фигури в българското таекуондо

Почина Валентин Трънски – дългогодишен председател на Българската федерация по таекуондо и личност с важен принос за развитието на този спорт у нас.

Роден през 1951 година, той ръководи федерацията от 1995 до 2010 година. По негова идея през 1992 година в Ботевград е създаден клуб Сунг-Ри, който през годините се утвърждава като школа за поколения състезатели.

Валентин Трънски е баща на Пламен Трънски – треньор, работил с националния отбор на България и подготвил редица именити състезатели. Сред тях са Владимир Далаклиев – бронзов медалист от световното първенство през 2017 година, европейската шампионка Калина Бояджиева и Денис Димитров, световен вицешампион при кадетите.

През 2017 година Валентин Трънски беше отличен от Българската федерация по таекуондо за цялостния си принос към развитието на спорта.

С неговото име остава свързана важна част от историята на българското таекуондо, а създаденото от него продължава да живее чрез следващите поколения състезатели и треньори.

Поклонението ще се състои на 28 октомври 2026 година от 12:00 часа в Ритуалната зала на гробищния парк в Ботевград.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

  • 26 окт 2026 | 16:24
  • 10691
  • 8
12 медала за България на турнира по таекуондо „Дракула Оупън“ и минута мълчание в памет на Слави Бинев

12 медала за България на турнира по таекуондо „Дракула Оупън“ и минута мълчание в памет на Слави Бинев

  • 26 окт 2026 | 16:09
  • 469
  • 1
GFL обяви нова дата за дебюта си

GFL обяви нова дата за дебюта си

  • 26 окт 2026 | 15:48
  • 537
  • 0
Семен Новиков е на финал на Световното първенство в Казахстан

Семен Новиков е на финал на Световното първенство в Казахстан

  • 26 окт 2026 | 14:35
  • 6123
  • 19
Семен Новиков и Едмонд Назарян са полуфиналисти в Астана

Семен Новиков и Едмонд Назарян са полуфиналисти в Астана

  • 26 окт 2026 | 13:05
  • 2158
  • 0
Арман Царукян се прицели в Джи Ес Пи за схватка на RAF

Арман Царукян се прицели в Джи Ес Пи за схватка на RAF

  • 26 окт 2026 | 12:27
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 4144
  • 18
БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

  • 27 окт 2026 | 10:52
  • 4582
  • 15
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 10522
  • 2
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 15448
  • 61
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

  • 27 окт 2026 | 00:53
  • 18899
  • 48
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 13609
  • 1