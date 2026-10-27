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Биляна Дудова срещу намибийка на старта на Световното

  • 27 окт 2026 | 08:43
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Биляна Дудова срещу намибийка на старта на Световното

Биляна Дудова започва с представителка от Намибия на световното първенство в Казахстан, отреди жребият днес.

Нейна съперничка ще бъде Кавелишимве Естер Абрахам, втора от първенството на Африка този сезон.

Битките в категория до 62 кг са в сряда, 28 октомври.

Надпреварата при жените започва във вторник, а световната и 4-кратна европейска шампионка е единствената ни представителка на първенството.

В следобедните часове във вторник са финалите,  които Семен Новиков (87) ще спори за титлата, а Едмонд Назарян (63) за бронза при класиците.

Финалите може да следите пряко по БНТ 3 от 15 часа.

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