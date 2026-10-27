Прекъснаха мач на Световното първенство до 15 години заради расизъм

Двубоят между юношеските селекции на Англия и Република Ирландия от дебютното издание на Световното първенство за футболисти до 15 години беше прекратен предсрочно. Младите английски национали се оттеглиха в съблекалнята след предполагаема расистка обида, дошла от представител на ирландския лагер.

Напрежението на терена ескалира в заключителните секунди на срещата, когато ирландците водеха с категоричното 4:1. След като главният съдия отсъди пряк свободен удар в полза на Англия, между играчите на двата тима се разразиха серия от физически сблъсъци и пререкания.

Капитанът на англичаните първо придружи свой съотборник до тъчлинията, след което проведе разговор с рефера. Малко след това старши треньорът Мат Торп и колегите му от спортно-техническия щаб наредиха на състава да прекрати участието си в двубоя и да се прибере.

„Срещата бе прекратена от рефера, след като тимът на Англия отказа да доиграе оставащото време. Комплектоват се официалните доклади от мача, а случаят ще бъде предаден на дисциплинарната комисия за навременно решение“, обявиха официално от ФИФА.

Световният шампионат за тази възрастова група се провежда в Азербайджан по нестандартен регламент – тимовете играят във формат с по осем състезатели, а срещите се състоят от две полувремена по 20 минути.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google