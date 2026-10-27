Севиля спря лошата си серия с успех над Осасуна

Севиля постигна победа с 2:0 над Осасуна у дома в двубой от 10-ия кръг на испанската Ла Лига. Головете за андалусийци отбелязаха Исаак Ромеро (24') и Феликс Корея (82'). Сериозен принос за победата имаше Юсуф Фофана, който се отличи с две асистенции, като особено впечатляващо беше подаването му с пета при първия гол.

В началните минути и двата тима имаха добри възможности, но до гол не се стигна след пропуски на Феликс Корея, Анте Будимир и Кике Салас.

В 24-тата минута домакините откриха резултата след отлична комбинация в наказателното поле. Фофана получи топката и с ефектно подаване с пета намери Исаак Ромеро, който стреля от движение и преодоля вратаря.

В 41-вата минута Айтор Фернандес отново трябваше да се намесва, този път след диагонален удар на Чидера Еджуке, и запази минималното изоставане на гостите.

През второто полувреме резултатът остана непроменен до 82-рата минута, когато Севиля организира бърза контраатака. Фофана напредна с топката почти до наказателното поле и подаде към Феликс Корея, който финтира защитник и с точен удар оформи крайното 2:0.

С успеха Севиля прекъсна серията си от три поредни мача без победа в първенството и събра 17 точки, с които се изкачи на шестото място в класирането. Осасуна остава на 12-а позиция с 11 пункта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages