Карлос Алкарас ще бъде в отбора на Испания за финалния турнир на Купа "Дейвис"

Световният номер 3 Карлос Алкарас ще бъде лидер на тима на Испания на финалния турнир за Купа "Дейвис", който ще се състои между 24 и 29 ноември в Болоня, обявиха от испанската тенис федерация в понеделник.

Той ще бъде в отбора с младия Рафаел Ходар, Алехандро Давидович Фокина, който спечели турнира в Шанхай миналата седмица, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс, се казва в съобщение на федерацията.

𝐓𝐄𝐍𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 🫡 ❤️‍🔥 Carlos Alcaraz ❤️‍🔥 Rafael Jódar ❤️‍🔥 Alejandro Davidovich ❤️‍🔥 Pedro Martínez ❤️‍🔥 Marcel Granollers 🇪🇸 Selección Española Generali de Tenis 🏆 Final 8 Copa Davis 🗓️ 24-29 noviembre #VamosEspaña | #DavisCup #CopaDavis https://t.co/VbnrXvhDZT — Tenis España (@RFETenis) October 26, 2026

"Ние имаме без съмнение много добър отбор с Карлос Алкарас, Рафа Ходар, Давидович, добра двойка от Марсел Гранойерс и Педро Мартинес", казва капитанът на тима Давид Ферер, цитиран от сайта на федерацията. Той ще напусне поста си капитан на Испания след финала на Купа "Дейвис", като ще бъде заменен от януари от Марк Лопес, който е бивш играч и специалист на двойки."Ние сме един от фаворитите да спечели Купа "Дейвис", но това няма такова значение, по-важно е, че имаме най-добрите играчи", добави Ферер.

Отборът на Испания, който не е печелил трофея от 2019 година, ще има за съперник Австрия на четвъртфиналите на 26 ноември, за да се опита да си осигури място на полуфиналите срещу победителя от двубоя между тимовете на Великобритания и Германия. В другия полуфинал ще се срещнат победителите от двойките Италия - Република Корея и Чехия - Канада.

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Снимки: Gettyimages