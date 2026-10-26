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Тенис кортове с четири различни настилки бяха открити в спортен комплекс "Бонсист" в София

  • 26 окт 2026 | 16:04
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Тенис кортове с четири различни настилки бяха открити в спортен комплекс "Бонсист" в София

Със специална церемония беше открита реновираната тенис база в спортен комплекс „Бонсист" в София, която предлага кортове с четири различни настилки и модерна инфраструктура.

На събитието, посветено на откриването на обновената тенис база за студенти в рамките на договор за сътрудничество, присъстваха ректорът на Лесотехническия университет доц. Христо Михайлов, председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, председателят на Тенис клуб "Барокко" доц. Николай Стайков, студенти и приятели на тениса, съобщиха от родната федерация.

Откриването беше съчетано с началото на международния турнир от календара на World Tennis за юноши и девойки J30, в който участват тенисисти от над 15 държави. Надпреварата се провежда на базата на спортен комплекс "Бонсист" в периода от 25 октомври до 1 ноември 2026 г.

Модернизираната база разполага с кортове с четири вида настилки - естествен клей, твърда настилка, изкуствена трева и изкуствен клей. Седем от кортовете са закрити - пет с твърда настилка и два с изкуствена трева, което позволява използването им и през зимните месеци.

Кортовете с изкуствен клей от най-ново поколение са оборудвани с модерно осветление. Новото покритие е сертифицирано от Международната тенис федерация (World Tennis) в категорията Artificial Clay (Class 1 - Slow), като съчетава качествата на състезателна повърхност с по-голям комфорт за играчите.

Освен спортните си предимства, новата настилка отговаря и на концепцията за отговорно използване на ресурсите и опазване на околната среда.

От обновената база ще могат да се възползват както картотекираните състезатели към Българската федерация по тенис (БФТ), така и любителите на тениса и професионалните играчи.

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