Александър Донски проби в топ 80 на двойки

Българският тенис празнува нов исторически успех, след като Александър Донски официално проби в топ 80 на световната ранглиста по двойки, изкачвайки се до рекордната в кариерата си 78-а позиция. С този паметен скок 28-годишният национал за Купа „Дейвис“ затвърди статута си на втората най-високо класирана българска ракета при дуетите за всички времена, нареждайки се веднага след Григор Димитров (достигал до №66).

Пътят към върха: От Квебек до Алмати

Пробивът на Донски е плод на страхотното му представяне по време на целия сезон. Голямата крачка напред стана факт след достигането му до четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Алмати, Казахстан, през миналата седмица.

Роденият във Филаделфия, САЩ, български тенисист показва забележително постоянство през тази година. Преди броени седмици Донски и партньорът му Аджет Раи завоюваха трофея на престижния турнир от сериите Challenger 125 в Канада – най-големият триумф в кариерата му до момента.

Преди това Александър Донски записа първата си победа в основната схема на турнир от Големия шлем. Заедно с Ян Хоински те се възползваха от шанс в последния момент и отстраниха тандема Мартин Дам / Макензи Макдоналд в Ню Йорк.

Общо през сезона Донски триумфира с 3 титли и изигра общо 8 финала на ниво Challenger, включително в Оейраш, Кингстън и Порто.

Стълбът на България за Купа „Дейвис“

Освен личните успехи на международната сцена, Александър Донски продължава да бъде ключова фигура и в националния отбор на България. Неговата отдаденост и характер в мачовете на двойки за Купа „Дейвис“ редовно носят решителни точки за родината ни, вдъхновявайки следващото поколение тенисисти у нас.

След като за първи път премина границата на топ 100 през май, сега Донски изглежда напълно готов за следващата голяма цел – атака на топ 50 и редовно участие в най-силните ATP 250 и 500 турнири в света.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google