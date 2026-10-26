GFL обяви нова дата за дебюта си

Новата организация "Глобал Файт Лийг" (GFL) отново се готви за своя пробив на световната ММА сцена.

В четвъртък от веригата официално обявиха, че дебютното им събитие ще се състои на 18 декември в Клуб Атлетико Ланус в Буенос Айрес. В съответствие с отборната концепция на лигата, надпреварата в Аржентина ще противопостави съставите на Буенос Айрес Гаучос и Маями Монстърс.

Все още не са ясни конкретните бойци, които ще излязат на ринга, въпреки че бившият претендент за титлата в UFC и дългогодишен ММА ветеран Марлон Мораеш (24-13-1) наскоро бе представен като част от тима на Маями Монстърс. През август 38-годишният боец постигна победа с единодушно съдийско решение срещу Максимилиано Перес, с което прекъсна негативна серия от седем поредни поражения в UFC и PFL, започнала още през 2020 година.

„Официално поставяме началото на нова ера в смесените бойни изкуства. След години на ясна визия, упоритост и стремеж да създадем нещо наистина различно, с гордост представяме първото официално събитие в историята на Глобал Файт Лийг“, заявиха от организацията в съобщение в социалната мрежа Инстаграм, като добавиха, че съставите ще бъдат оповестени в понеделник.

GFL е проект на бившия изпълнителен директор на Уърлд Сирийс ъф Файтинг (WSOF) Дарън Оуен, който стартира промоцията през 2025 година. Към него бързо се присъединиха редица популярни имена, сред които бившите шампиони на UFC Тайрън Уудли, Крис Уайдман, Люк Рокхолд, Антъни Петис и Холи Холм, както и други емблематични състезатели от ММА средите.

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Стартът на лигата обаче бе помрачен, след като първоначално планираните за 24 и 25 май галавечери бяха отменени. Впоследствие ветеранът Юрая Фейбър, подписал договор с организацията, разкри, че Оуен и ръководството може да са подвели останалите относно реалните инвестиции и средствата, които влагат в начинанието.

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Въпреки трудностите, в последното си изявление Оуен и екипът му показват решимост да продължат напред:

„Този момент е посветен на всички, които повярваха в нашата идея и ни подкрепяха по целия този път.“

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